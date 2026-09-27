إسبانيا تواصل حصد الألقاب

تُوّج منتخب بكأس للسيدات تحت 20 عامًا في بولندا، بعدما تغلب على كوريا الشمالية (4-3) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف، في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة لودز.وفرض المنتخب الإسباني أفضلية واضحة خلال اللقاء، وأنهى 120 دقيقة بـ22 تسديدة مقابل 9 لمنافسه، من دون أن ينجح أي من الطرفين في كسر التعادل.وفي ركلات الترجيح، تصدت الحارسة لايا كودينا لمحاولتين كوريّتين، بينما سجّلت الإسبانيّات ركلاتهنّ الأربع، لتحسم دانييلا أغوتي اللقب بالركلة .وبهذا التتويج، استعادت إسبانيا لقب مونديال تحت 20 عامًا بعد أربعة أعوام من فوزها بنسخة 2022، وثأرت للجيل نفسه الذي خسر أمام كوريا الشماليّة في نهائي تحت 17 عامًا عام 2024.ويأتي الإنجاز ضمن سلسلة لافتة للكرة ، التي جمعت خلال السنوات الأخيرة كأس العالم للسيدات 2023، وكأس للرجال 2024، ودوري الأمم الأوروبية للسيدات في نسختي 2024 و2025، إلى جانب لقبي أوروبا تحت 19 عامًا للرجال والسيدات في 2026، قبل أن يضيف المنتخب الأوّل للرجال كأس العالم 2026.كما حصدت باو كوميندادور الحذاء الذهبي، ونالت لايا لوبيز القفّاز الذهبي، واختيرت روزاليا دومينغيز أفضل لاعبة، لتختتم إسبانيا مشوارها بلقب عالمي جديد.