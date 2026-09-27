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إسبانيا تواصل حصد الألقاب

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إسبانيا تواصل حصد الألقاب
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رياضة

2026-09-27 | 18:22
إسبانيا تواصل حصد الألقاب

تُوّج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا في بولندا

تُوّج منتخب إسبانيا بكأس العالم للسيدات تحت 20 عامًا في بولندا، بعدما تغلب على كوريا الشمالية (4-3) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل من دون أهداف، في المباراة النهائية التي أقيمت بمدينة لودز.
وفرض المنتخب الإسباني أفضلية واضحة خلال اللقاء، وأنهى 120 دقيقة بـ22 تسديدة مقابل 9 لمنافسه، من دون أن ينجح أي من الطرفين في كسر التعادل. 
وفي ركلات الترجيح، تصدت الحارسة لايا كودينا لمحاولتين كوريّتين، بينما سجّلت الإسبانيّات ركلاتهنّ الأربع، لتحسم دانييلا أغوتي اللقب بالركلة الأخيرة.
وبهذا التتويج، استعادت إسبانيا لقب مونديال تحت 20 عامًا بعد أربعة أعوام من فوزها بنسخة 2022، وثأرت للجيل نفسه الذي خسر أمام كوريا الشماليّة في نهائي كأس العالم تحت 17 عامًا عام 2024.
ويأتي الإنجاز ضمن سلسلة لافتة للكرة الإسبانية، التي جمعت خلال السنوات الأخيرة كأس العالم للسيدات 2023، وكأس أوروبا للرجال 2024، ودوري الأمم الأوروبية للسيدات في نسختي 2024 و2025، إلى جانب لقبي أوروبا تحت 19 عامًا للرجال والسيدات في 2026، قبل أن يضيف المنتخب الأوّل للرجال كأس العالم 2026.
كما حصدت باو كوميندادور الحذاء الذهبي، ونالت لايا لوبيز القفّاز الذهبي، واختيرت روزاليا دومينغيز أفضل لاعبة، لتختتم إسبانيا مشوارها بلقب عالمي جديد.
 

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