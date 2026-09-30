فيديو – قميص كالافيوري يُفجّر فرحة طفل تركي

İtalya Milli takımı oyuncusu Riccardo Calafiori Bursa'da kendisinden formasını isteyen bir çocuğu kırmadı. pic.twitter.com/ssSaQgeQJt — Globalite (@globalitecom) September 29, 2026

منح المدافع ريكاردو كالافيوري طفلًا تركيًا لحظة استثنائية عقب فوز منتخب بلاده على (4-1)، الاثنين، في الأمم الأوروبية، بعدما استجاب لطلبه بالحصول على قميصه، وسط فرحة عارمة للصغير داخل الملعب.وبقي الطفل ينتظر لاعب أرسنال تحت المطر، بينما كان كالافيوري يؤدّي تدريبات إضافيّة مع زملائه الذين لم يشاركوا في المباراة التي أُقيمت بمدينة بورصة. وعندما سنحت له الفرصة، اقترب من المدافع الإيطالي وطلب منه قميص المنتخب، مستخدمًا إشارات بيديه للتعبير عن رغبته.وفي البداية، قدّم كالافيوري سترته الرياضية للطفل، لكنّه أدرك أن ّالصغير يريد القميص تحديدًا، فخلعه ومنحه إياه. ولم يتمالك الطفل نفسه من شدّة الفرح، إذ عانق اللاعب وقفز مرارًا قبل أن يركض مبتعدًا حاملًا هديّته الجديدة، في التقطته كاميرات التلفزيون.وجاءت هذه اللحظة بعد مباراة بقي فيها كالافيوري على مقاعد البدلاء طوال الدقائق التسعين، من دون أن يشارك في الانتصار الذي حقّقته إيطاليا خارج أرضها.