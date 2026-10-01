فيديو - طفل يحقّق حلمه مع مارتينيز

El nene le pudo dar su regalo al Dibu, le firmaron la camiseta y él contaba todo re contento 😭😭😭 https://t.co/1mRzu3jEvs pic.twitter.com/eSTRMqoLtT — Scalonados (@Scalonados) September 30, 2026

حقّق الطفل الأرجنتيني لوتشينزو مارتينيز، البالغ 8 أعوام، حلمًا انتظره طويلًا، بعدما تمكن من مقابلة الحارس إيميليانو "ديبو" مارتينيز داخل مقر إقامة منتخب في قرطبة، وتسليمه هدية صنعها خصيصًا له.ووصل لوتشينزو إلى الفندق حاملًا مجسمًا صغيرًا للحارس، صمّمه باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد ثمّ لوّنه بيده، ورفض أن يسلّمه لأي ، مصرًا على تقديمه إلى ديبو بنفسه.وبعد السماح له بالدخول، التقى الطفل بالحارس الأرجنتيني وعدد من لاعبي المنتخب، وحصل على توقيعات ديبو وكريستيان روميرو ولاوتارو مارتينيز على قميصه، كما التقط صورًا تذكارية معهم.وقال لوتشينزو بعد اللقاء إنّ ديبو أُعجب كثيرًا بالهديّة، قبل أن يخبره الطفل بسرّ صغير، وهو أن اسم عائلته أيضًا "مارتينيز"، وجاء ردّ الحارس ليضاعف فرحته، إذ مازحه قائلًا إنّه سيكون "حارس منتخب الأرجنتين الجديد".ووصف الطفل ما عاشه بأنّه أفضل تجربة في حياته و" يوم" بالنسبة إليه، فيما انتشرت لقطات ظهوره بعد اللقاء وهو يروي ما حدث بحماس كبير.وكان لوتشينزو قد انتظر أمام الفندق، الوصول إلى نجمه المفضل وتسليمه الهدية بنفسه.وجاءت اللحظة قبل مواجهة الأرجنتين وبوليفيا الودية في ملعب "ماريو ألبرتو كيمبس" بقرطبة، ضمن أولى مباريات المنتخب بعد 2026.