فيديو - في البوسنة التشجيع ينطلق من مكان غير متوقّع

🔥 No es la primera vez pero no deja de ser espectacular.



Si no se puede meter pirotecnia en un estadio, siempre puedes hacerlo dese el edificio de al lado.



Bosnia es otro nivel. pic.twitter.com/5QgOKaewfB — GRADA B pro (@GradaBpro) October 3, 2026

شهدت مباراة البوسنة والهرسك والسويد، مساء الجمعة، مشهدًا استثنائيًّا، بعدما حوّل مشجّعون مبنى سكنيًّا مجاورًا للملعب إلى منصّة لإطلاق الألعاب الناريّة، في احتفال جماهيري غير مألوف.وجاءت الحادثة خلال المواجهة التي أُقيمت على ملعب بيلينو بوليي في مدينة زينيتسا، ضمن منافسات الأمم الأوروبّيّة، والتي شهدت الظهور الأخير للنجم إدين دجيكو بقميص منتخب بلاده.وفي الدقيقة 11، تزامنًا مع رقم قميص دجيكو، أطلق المشجّعون الشماريخ والألعاب الناريّة من شرفات ونوافذ المبنى المطلّ على الملعب، ما حوّل واجهته إلى لوحة مضيئة باللون الأحمر، وسط تفاعل الجماهير في المدرّجات.وجاءت المبادرة من مجموعة مشجّعي المنتخب البوسني، التي اختارت تكريم قائدها التاريخي بطريقة مختلفة، مستفيدةً من موقع المباني السكنيّة المحيطة بالملعب.وتحظر لوائح إدخال الألعاب النارية إلى الملاعب وإشعالها داخلها، ما دفع المشجّعين إلى تنفيذ عرضهم من خارج المنشأة الرياضيّة.وانتهت المباراة بالتعادل (1-1)، في ليلة شهدت تكريم دجيكو بمناسبة اعتزاله الدولي، بعد مسيرة امتدّت لنحو 19 عامًا.وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة احتفالات مماثلة، إذ سبق للجماهير البوسنيّة استخدام المباني المجاورة لإطلاق الألعاب النارية خلال مباريات المنتخب.