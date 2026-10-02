أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

تهديدات بالقتل تدفع كاشف فضائح مانشستر سيتي إلى الاختباء

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
تهديدات بالقتل تدفع كاشف فضائح مانشستر سيتي إلى الاختباء
A-
A+

رياضة

2026-10-02 | 19:01
تهديدات بالقتل تدفع كاشف فضائح مانشستر سيتي إلى الاختباء

جاء القرار عقب إبلاغ بينتو بإنهاء برنامج حماية الشهود الذي استفاد منه منذ آب - أغسطس 2020

قرّر البرتغالي روي بينتو، صاحب تسريبات "فوتبول ليكس" التي كشفت مخالفات ماليّة في مانشستر سيتي، الاختباء ومغادرة بلاده، بعد تلقيه تهديدات بالقتل وتحذيرات من احتمال تعرّضه لمحاولة اغتيال.
جاء القرار عقب إبلاغ بينتو بإنهاء برنامج حماية الشهود الذي استفاد منه منذ آب - أغسطس 2020، اعتبارًا من 10 تشرين الأوّل – أكتوبر الجاري، رغم استمرار المخاوف بشأن سلامته.
وكان بينتو قد سرّب ملايين الوثائق السرّيّة التي ساهمت في فتح تحقيقات بشأن المعاملات الماليّة لمانشستر سيتي، وانتهت مؤخّرًا بصدور قرار يدين النادي بمخالفات لقواعد الدوري الإنكليزي الممتاز، وهو قرار استأنفه النادي.
وأكّد محامو بينتو أنّ سحب الحماية يعرّض حياته لخطر جسيم، خصوصًا بعدما سبق أن تعرّض لاعتداء جسدي وتلقّى تهديدات متكرّرة.
وكشفوا عزمهم الطعن في القرار، مطالبين السلطات البرتغاليّة بإعادة تقييم المخاطر التي تهدّد موكّلهم.
من جهته، أطلق بينتو حملة لجمع 3 ملايين يورو، بهدف تمويل انتقاله إلى مكان آمن لم يُكشف عنه، ومواصلة نشاطه في كشف المخالفات الماليّة بكرة القدم.
وتأتي التطوّرات وسط جدل بشأن قرار السلطات البرتغالية سحب الحماية من أحد أبرز كاشفي المخالفات المالية في كرة القدم الأوروبية. 
 

مقالات ذات صلة

مانشستر سيتي يعيد فتح ملفّات فضائح كرة القدم
2026-09-28

مانشستر سيتي يعيد فتح ملفّات فضائح كرة القدم

مسرّب فضائح سيتي يلوّح بالمزيد
2026-09-30

مسرّب فضائح سيتي يلوّح بالمزيد

فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي
2026-08-12

فيديو - حلم يتحقق في متجر مانشستر سيتي

حادثان للاعبَي هال سيتي في 3 أسابيع
2026-10-01

حادثان للاعبَي هال سيتي في 3 أسابيع

تهديدات بالقتل تدفع كاشف فضائح مانشستر سيتي إلى الاختباء

رياضة

كرة القدم

روي بينتو

مانشستر سيتي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - قميص عملاق يودّع دجيكو في سراييفو
فيديو - شجار عنيف بين جماهير يانكيز وبوسطن

اقرأ ايضا في رياضة

طفلة في الـ11 تحطّم رقمًا قياسيًا بالشطرنج
18:59

طفلة في الـ11 تحطّم رقمًا قياسيًا بالشطرنج

أصبحت أصغر لاعبة تحصل على لقب الأستاذة الكبرى للسيدات

18:59

طفلة في الـ11 تحطّم رقمًا قياسيًا بالشطرنج

أصبحت أصغر لاعبة تحصل على لقب الأستاذة الكبرى للسيدات

"خيانة" وراء رحيل رونالدو عن منتخب البرتغال!
18:58

"خيانة" وراء رحيل رونالدو عن منتخب البرتغال!

كشف الصحافي الإسباني إيدو أغيري، المقرّب من كريستيانو رونالدو، تفاصيل جديدة بشأن الأزمة

18:58

"خيانة" وراء رحيل رونالدو عن منتخب البرتغال!

كشف الصحافي الإسباني إيدو أغيري، المقرّب من كريستيانو رونالدو، تفاصيل جديدة بشأن الأزمة

هكذا تتوزّع رواتب مدرّبي المنتخبات العالميّة
18:56

هكذا تتوزّع رواتب مدرّبي المنتخبات العالميّة

لويس دي لا فوينتي، الذي قاد منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم، حلّ خامسًا براتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو

18:56

هكذا تتوزّع رواتب مدرّبي المنتخبات العالميّة

لويس دي لا فوينتي، الذي قاد منتخب بلاده إلى التتويج بكأس العالم، حلّ خامسًا براتب سنوي يبلغ 5 ملايين يورو

اخترنا لكم
طفلة في الـ11 تحطّم رقمًا قياسيًا بالشطرنج
18:59
"خيانة" وراء رحيل رونالدو عن منتخب البرتغال!
18:58
هكذا تتوزّع رواتب مدرّبي المنتخبات العالميّة
18:56
فيديو - حارس رينجرز يسجّل هدفًا تاريخيًا!
18:54

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026