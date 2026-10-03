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فيديو - ضيف غير متوقّع يقتحم الملعب ويوقف مباراة دولية

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فيديو - ضيف غير متوقّع يقتحم الملعب ويوقف مباراة دولية
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رياضة

2026-10-03 | 18:48
فيديو - ضيف غير متوقّع يقتحم الملعب ويوقف مباراة دولية

اقتحم كلب أرض الملعب وتسبّب في إيقاف اللعب مؤقتًا

شهدت مباراة مقدونيا الشماليّة واسكتلندا، مساء السبت، موقفًا طريفًا، بعدما اقتحم كلب أرض الملعب وتسبّب في إيقاف اللعب مؤقّتًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري الأمم الأوروبّيّة.
وجاءت الحادثة في الدقيقة العاشرة من المواجهة التي أُقيمت على ملعب تودور برويسكي في العاصمة سكوبيه، عندما دخل الكلب إلى أرض الملعب وبدأ بالتجوّل بالقرب من مرمى المنتخب المقدوني، وسط استغراب اللاعبين والجماهير.
وحاول لاعب مقدونيا الشمالية سيباستيان هيريرا إخراج الكلب، إلّا أنّ الأخير راح يتنقّل بين اللاعبين، قبل أن يتوجّه بنفسه نحو الخطّ الجانبي، حيث تولّى المسؤولون إخراجه.
واستمر توقّف المباراة أقلّ من دقيقة، فيما تعامل اللاعبون مع الموقف بروح مرحة، قبل استئناف اللعب بصورة طبيعيّة.
وانتهت المواجهة بفوز اسكتلندا بنتيجة (2-0)، بعدما افتتح كيرون بوي التسجيل في الدقيقة السابعة، وأضاف جون ماكغين الهدف الثاني من ركلة جزاء.
وشهدت المباراة أيضًا خوض قائد المنتخب الاسكتلندي آندي روبرتسون مباراته الدوليّة رقم 100، في ليلة تخلّلها ظهور غير متوقّع على أرض الملعب.
 
 

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مقدونيا الشماليّة

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