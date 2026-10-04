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إسبانيا تتخطّى رقمًا قياسيًّا عالميًّا بسلسلة تاريخيّة!

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إسبانيا تتخطّى رقمًا قياسيًّا عالميًّا بسلسلة تاريخيّة!
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رياضة

2026-10-04 | 04:20
إسبانيا تتخطّى رقمًا قياسيًّا عالميًّا بسلسلة تاريخيّة!

أصبح أوّل منتخب للرجال يصل إلى 41 مباراة متتالية دون هزيمة

دخل المنتخب الإسباني تاريخ كرة القدم العالميّة، بعدما أصبح أوّل منتخب للرجال يصل إلى 41 مباراة متتالية دون هزيمة، إثر فوزه على التشيك (3-1)، مساء أمس السبت، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وحقّق المنتخب الإسباني إنجازه التاريخي على ملعب كارلوس تارتييري في مدينة أوفييدو، بعدما افتتح لامين يامال التسجيل في الدقيقة السادسة، وأضاف رودري الهدف الثاني في الدقيقة 35، قبل أن يقلّص ييري سلاما الفارق للتشيك، ويحسم ميكيل ميرينو الفوز بهدف ثالث.

ورفع منتخب "لا روخا" رصيده إلى 32 انتصارًا و9 تعادلات خلال سلسلة مبارياته الـ41، متجاوزًا الرقم القياسي السابق المسجّل باسم إيطاليا، التي خاضت 37 مباراة متتالية دون هزيمة بين عامَي 2018 و2021.

وتعود آخر خسارة لإسبانيا إلى 22 آذار - مارس 2024، عندما سقطت أمام كولومبيا بهدف نظيف في مباراة ودية، قبل أن تبدأ سلسلة تاريخية توّجتها بلقب كأس أوروبا 2024 وكأس العالم 2026.

ويواصل المنتخب، بقيادة المدرب لويس دي لا فوينتي، ترسيخ هيمنته على الكرة العالمية، بعدما حقّق 3 انتصارات متتالية في النسخة الحالية من دوري الأمم الأوروبية.

ويستعدّ المنتخب الإسباني لمواجهة كرواتيا الثلاثاء المقبل، سعيًا إلى تمديد سلسلته التاريخية ومواصلة مشواره دون هزيمة.
 

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كرة القدم

إسبانيا

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رودري

ميكيل ميرينو

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