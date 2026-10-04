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فيديو - صفعتان تشعلان مواجهة المكسيك وأميركا!

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فيديو - صفعتان تشعلان مواجهة المكسيك وأميركا!
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رياضة

2026-10-04 | 04:39
فيديو - صفعتان تشعلان مواجهة المكسيك وأميركا!

وجّه المدافع المكسيكي ماتيو تشافيز صفعتين إلى وجه لاعب المنتخب الأميركي سيباستيان برهالتر

شهدت مباراة المكسيك والولايات المتّحدة، مساء أمس السبت، حادثة مثيرة للجدل، بعدما وجّه المدافع المكسيكي ماتيو تشافيز صفعتين إلى وجه لاعب المنتخب الأميركي سيباستيان برهالتر، ليتلقّى بطاقة حمراء مباشرة.
ووقعت الحادثة في الدقيقة 67 من المواجهة الودّيّة التي أُقيمت على ملعب ستيت فارم في أريزونا، عندما ارتكب تشافيز خطأً بحقّ الأميركي يونس موسى، ما دفع برهالتر إلى الاقتراب منه للاعتراض على التدخّل.
وتطوّرت المواجهة سريعًا بعدما دفع اللاعب الأميركي منافسه، ليردّ تشافيز بصفعتين متتاليتين على وجهه، ما أدّى إلى سقوط برهالتر أرضًا، وسط تدخّل لاعبي المنتخبين.
ولم يتردّد الحكم في إشهار البطاقة الحمراء المباشرة بوجه تشافيز، فيما اكتفى بإنذار برهالتر، ليكمل المنتخب المكسيكي المباراة بعشرة لاعبين.
وجاء الطرد بعد نحو 22 دقيقة فقط من دخول تشافيز بديلًا في الشوط الثاني، ليصبح أوّل لاعب مكسيكي يتلقّى بطاقة حمراء تحت قيادة المدّرب رافاييل ماركيز.
وكان المنتخب الأميركي متقدّمًا بهدفين دون ردّ عند وقوع الحادثة، قبل أن يضيف هدفًا ثالثًا، ويحسم المواجهة (3-0).
 

 

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