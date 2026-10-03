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فيديو - جماهير أياكس تحوّل أمستردام إلى لوحة نارية

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فيديو - جماهير أياكس تحوّل أمستردام إلى لوحة نارية
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رياضة

2026-10-03 | 18:58
فيديو - جماهير أياكس تحوّل أمستردام إلى لوحة نارية

احتفالًا بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة "إف سايد"، إحدى أشهر مجموعات مشجعي نادي أياكس

شهدت العاصمة الهولنديّة أمستردام، مساء أمس السبت، عروضًا ضخمة للألعاب النارية والشماريخ، احتفالًا بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة "إف سايد"، إحدى أشهر مجموعات مشجعي نادي أياكس.
واختار المشجّعون 3 مواقع تاريخية مرتبطة بالنادي لإحياء المناسبة، هي ملعب يوهان كرويف أرينا، والملعب الأولمبي، والموقع السابق لملعب دي مير، الذي احتضن مباريات أياكس لسنوات طويلة.
وأضاءت الألعاب النارية سماء المدينة، فيما اصطف مئات المشجّعين حاملين الشماريخ الحمراء، وسط سحب كثيفة من الدخان وهتافات احتفاليّة.
وتأسّست المجموعة في 3 تشرين الأوّل - أكتوبر 1976، داخل ملعب دي مير، واستمدّت اسمها من المدرّج الذي اعتاد أعضاؤها التجمّع فيه، قبل انتقالها لاحقًا إلى المدرّج الجنوبي لملعب يوهان كرويف أرينا.
واكتسبت "إف سايد" شهرة واسعة على مدار العقود الماضية، بفضل عروضها الجماهيريّة الضخمة وتشجيعها الحماسي، رغم ارتباط اسمها أيضًا بحوادث شغب وعقوبات انضباطية.
وتأتي الاحتفالات في ظلّ حظر هولندي دخل حيّز التنفيذ في آب - أغسطس الماضي، ويشمل معظم أنواع الألعاب النارية المخصّصة للاستخدام الفردي.
وأعادت المناسبة تسليط الضوء على واحدة من أقدم مجموعات المشجّعين المنظمة في هولندا، والتي ارتبط تاريخها بمسيرة أياكس داخل الملاعب وخارجها. 
 
 

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