فيديو - جماهير أياكس تحوّل أمستردام إلى لوحة نارية

03.10.2026🇳🇱 F-Side from Ajax Amsterdam celebrates 50th anniversary today. One of the most famous and notorious supporter groups in the Netherlands over the years, the anniversary was marked with large fireworks displays at three locations across Amsterdam, click here for more:… pic.twitter.com/LofwSbdNEN — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 3, 2026

شهدت الهولنديّة أمستردام، مساء أمس السبت، عروضًا ضخمة للألعاب النارية والشماريخ، احتفالًا بالذكرى الخمسين لتأسيس مجموعة "إف سايد"، إحدى أشهر مجموعات مشجعي نادي .واختار المشجّعون 3 مواقع تاريخية مرتبطة بالنادي لإحياء المناسبة، هي ملعب أرينا، والملعب الأولمبي، والموقع السابق لملعب دي مير، الذي احتضن مباريات أياكس لسنوات طويلة.وأضاءت الألعاب النارية سماء المدينة، فيما اصطف مئات المشجّعين حاملين الشماريخ الحمراء، وسط سحب كثيفة من الدخان وهتافات احتفاليّة.وتأسّست المجموعة في 3 تشرين الأوّل - أكتوبر 1976، داخل ملعب دي مير، واستمدّت اسمها من المدرّج الذي اعتاد أعضاؤها التجمّع فيه، قبل انتقالها لاحقًا إلى المدرّج الجنوبي لملعب يوهان أرينا.واكتسبت "إف سايد" شهرة على مدار العقود الماضية، بفضل عروضها الجماهيريّة الضخمة وتشجيعها الحماسي، رغم ارتباط اسمها أيضًا بحوادث شغب وعقوبات انضباطية.وتأتي الاحتفالات في ظلّ حظر هولندي دخل حيّز التنفيذ في آب - الماضي، ويشمل معظم أنواع الألعاب النارية المخصّصة للاستخدام الفردي.وأعادت المناسبة تسليط الضوء على واحدة من أقدم مجموعات المشجّعين المنظمة في ، والتي ارتبط تاريخها بمسيرة أياكس داخل الملاعب وخارجها.