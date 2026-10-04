فيديو - ملثّمون يحاصرون المنصة الشرفية في ملعب رايو فايكانو

🤬 ¡Tensión en el estadio de Vallecas en el día de la vuelta del @RayoVallecano! 🔥 Ultras se aproximan al palco en mitad del Rayo-Cagliari para pedir la salida de Martín Presa 🏟️ Aficionados de zonas aledañas abandonan sus butacas para evitar incidentes 📹 @josedpalacio https://t.co/Y35Nt11hoY — Carrusel Deportivo (@carrusel) October 3, 2026

حاول مشجّعون ملثّمون اقتحام المنصّة الشرفيّة في ملعب فاييكاس بالعاصمة ، يوم أمس السبت، خلال مباراة رايو فايكانو وكالياري ، احتجاجًا على إدارة النادي، ما استدعى تدخّل عناصر الأمن لحماية المسؤولين الموجودين في المنصّة.ووفقًا لبيان رسمي أصدره رايو فايكانو، حاولت مجموعة من المشجّعين الوصول إلى المنصّة التي تضمّ رئيس النادي راؤول مارتين بريسا وعددًا من المسؤولين، وطرقت أبوابها بعنف، ما دفع عناصر الأمن إلى إغلاق المداخل لحماية الموجودين.وأوضح النادي أنّ بعض المشاركين ينتمون إلى مجموعة "بوكانيروس" المتشدّدة، مؤكّدًا أنّ الحادثة تندرج ضمن سلسلة من الاحتجاجات التي تستهدف رئيسه.وسبقت المواجهة أعمال تخريب طالت المنصة الشرفية، بعدما اقتحم مجهولون الملعب ليلًا، ومزّقوا المقاعد وكتبوا عبارات تطالب برحيل بريسا.وأعلن النادي عزمه تقديم شكوى رسميّة إلى السلطات، مدعومة بصور وتسجيلات كاميرات المراقبة، فيما أدانت حكومة مدريد الإقليميّة أعمال التخريب.وجاءت الأحداث خلال عودة رايو فايكانو إلى ملعبه بعد غياب استمرّ 140 يومًا، في ظلّ خلافات مع السلطات بشأن وضع المنشأة الرياضيّة.وانتهت المباراة بالتعادل (1-1)، قبل أن يحسم كالياري لقب كأس فاييكاس بركلات الترجيح، في أمسية طغت عليها الاحتجاجات الجماهيريّة.