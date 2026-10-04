فيديو - رشق حافلة بالحجارة يلغي مباراة في كأس إسبانيا

❌ ESTO NO ES FÚTBOL ❌ 👉 El Sporting de Hortaleza, recibido a pedradas en la previa del partido frente al Atlético Güímar. 👉 El partido, en el que se juegan el pase a Copa del Rey, está suspendido de momento. https://t.co/aqM4LjJszg — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 4, 2026

تعرّضت حافلة نادي سبورتينغ دي هورتاليثا الإسباني للرشق بالحجارة على يد مجموعة من الأشخاص الملثّمين، قبل مواجهته أتلتيكو أونيون غويمار، ما أدّى إلى إلغاء المباراة التي كانت مقرّرة ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس ملك .ووقعت الاعتداءات لدى وصول الفريق الضيف إلى ملعب تاساغايا في تينيريفي، حيث ألقى أشخاص الحجارة والبيض باتّجاه الحافلة، وحاولوا الاعتداء على ركّابها، وسط أجواء متوتّرة.وامتدّت الاضطرابات إلى داخل الملعب، بعدما اندلعت مواجهات بين أفراد الفريقين، فيما تعرّض أحد لاعبي هورتاليثا للإصابة بزجاجة ألقيت باتجاهه.ودفعت هذه التطوّرات لاعبي الفريق المدريدي إلى العودة لغرف الملابس، ورفض خوض المواجهة، معتبرين أنّ الظروف الأمنيّة لا تضمن سلامتهم.وتدخّلت قوات الحرس المدني الإسباني لتأمين المكان، قبل أن يؤكّد الاتّحاد الإسباني تعليق اللقاء رسميًّا، وإحالة الملفّ إلى الجهات المختصّة لاتّخاذ القرار المناسب.وكان هورتاليثا قد فاز بمباراة الذهاب بهدف دون رد، ويطمح إلى حسم التأهل للدور الأول، حيث تنتظر المتأهّل إمكانيّة مواجهة أحد أندية الدرجة الأولى.ويبقى مصير المباراة معلّقًا بقرار لجنة المسابقات، وسط احتمالات بإقامتها على ملعب محايد أو خلف أبواب مغلقة، أو حسم نتيجتها إداريًّا.