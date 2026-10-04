فيديو - رشق حافلة بالحجارة يلغي مباراة في كأس إسبانيا

تعرّضت حافلة نادي سبورتينغ دي هورتاليثا الإسباني للرشق بالحجارة على يد مجموعة من الأشخاص الملثّمين، قبل مواجهته أتلتيكو أونيون غويمار، ما أدّى إلى إلغاء المباراة التي كانت مقرّرة ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس ملك إسبانيا
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ووقعت الاعتداءات لدى وصول الفريق الضيف إلى ملعب تاساغايا في جزيرة
تينيريفي، حيث ألقى أشخاص الحجارة والبيض باتّجاه الحافلة، وحاولوا الاعتداء على ركّابها، وسط أجواء متوتّرة.
وامتدّت الاضطرابات إلى داخل الملعب، بعدما اندلعت مواجهات بين أفراد الفريقين، فيما تعرّض أحد لاعبي هورتاليثا للإصابة بزجاجة ألقيت باتجاهه.
ودفعت هذه التطوّرات لاعبي الفريق المدريدي إلى العودة لغرف الملابس، ورفض خوض المواجهة، معتبرين أنّ الظروف الأمنيّة لا تضمن سلامتهم.
وتدخّلت قوات الحرس المدني الإسباني لتأمين المكان، قبل أن يؤكّد الاتّحاد الإسباني لكرة القدم
تعليق اللقاء رسميًّا، وإحالة الملفّ إلى الجهات المختصّة لاتّخاذ القرار المناسب.
وكان هورتاليثا قد فاز بمباراة الذهاب بهدف دون رد، ويطمح إلى حسم التأهل للدور الأول، حيث تنتظر المتأهّل إمكانيّة مواجهة أحد أندية الدرجة الأولى.
ويبقى مصير المباراة معلّقًا بقرار لجنة المسابقات، وسط احتمالات بإقامتها على ملعب محايد أو خلف أبواب مغلقة، أو حسم نتيجتها إداريًّا.