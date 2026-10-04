أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - رشق حافلة بالحجارة يلغي مباراة في كأس إسبانيا

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - رشق حافلة بالحجارة يلغي مباراة في كأس إسبانيا
A-
A+

رياضة

2026-10-04 | 18:06
فيديو - رشق حافلة بالحجارة يلغي مباراة في كأس إسبانيا

تعرّضت حافلة نادي سبورتينغ دي هورتاليثا الإسباني للرشق بالحجارة على يد مجموعة من الأشخاص الملثّمين

تعرّضت حافلة نادي سبورتينغ دي هورتاليثا الإسباني للرشق بالحجارة على يد مجموعة من الأشخاص الملثّمين، قبل مواجهته أتلتيكو أونيون غويمار، ما أدّى إلى إلغاء المباراة التي كانت مقرّرة ضمن إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس ملك إسبانيا.
ووقعت الاعتداءات لدى وصول الفريق الضيف إلى ملعب تاساغايا في جزيرة تينيريفي، حيث ألقى أشخاص الحجارة والبيض باتّجاه الحافلة، وحاولوا الاعتداء على ركّابها، وسط أجواء متوتّرة.
وامتدّت الاضطرابات إلى داخل الملعب، بعدما اندلعت مواجهات بين أفراد الفريقين، فيما تعرّض أحد لاعبي هورتاليثا للإصابة بزجاجة ألقيت باتجاهه.
ودفعت هذه التطوّرات لاعبي الفريق المدريدي إلى العودة لغرف الملابس، ورفض خوض المواجهة، معتبرين أنّ الظروف الأمنيّة لا تضمن سلامتهم.
وتدخّلت قوات الحرس المدني الإسباني لتأمين المكان، قبل أن يؤكّد الاتّحاد الإسباني لكرة القدم تعليق اللقاء رسميًّا، وإحالة الملفّ إلى الجهات المختصّة لاتّخاذ القرار المناسب.
وكان هورتاليثا قد فاز بمباراة الذهاب بهدف دون رد، ويطمح إلى حسم التأهل للدور الأول، حيث تنتظر المتأهّل إمكانيّة مواجهة أحد أندية الدرجة الأولى.
ويبقى مصير المباراة معلّقًا بقرار لجنة المسابقات، وسط احتمالات بإقامتها على ملعب محايد أو خلف أبواب مغلقة، أو حسم نتيجتها إداريًّا.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - الحجارة تحطّم حافلة فريق كولومبي
2026-10-01

فيديو - الحجارة تحطّم حافلة فريق كولومبي

فيديو - فوضى جماهيرية توقف مباراة في كأس ألمانيا
2026-08-22

فيديو - فوضى جماهيرية توقف مباراة في كأس ألمانيا

فيديو - إيطاليا ترسم كأس إسبانيا
2026-07-22

فيديو - إيطاليا ترسم كأس إسبانيا

فيديو - حريق يلتهم حافلة جماهير سيلتيك
2026-09-21

فيديو - حريق يلتهم حافلة جماهير سيلتيك

فيديو - رشق حافلة بالحجارة يلغي مباراة في كأس إسبانيا

رياضة

كرة القدم

أونيون غويمار

سبورتينغ دي هورتاليثا

كأس الملك

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو -إطار متطاير يصيب مشجّعًا خلال سباق سيّارات
فيديو - ملثّمون يحاصرون المنصة الشرفية في ملعب رايو فايكانو

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - سيارة تقتحم تجمّعًا رياضيًا وتصيب 10 أشخاص
18:20

فيديو - سيارة تقتحم تجمّعًا رياضيًا وتصيب 10 أشخاص

أُصيب 10 أشخاص، بينهم أطفال، بعدما اقتحمت سيارة تجمّعًا لجماهير نادي نيوكاسل نايتس الأسترالي للرغبي

18:20

فيديو - سيارة تقتحم تجمّعًا رياضيًا وتصيب 10 أشخاص

أُصيب 10 أشخاص، بينهم أطفال، بعدما اقتحمت سيارة تجمّعًا لجماهير نادي نيوكاسل نايتس الأسترالي للرغبي

انهيار ثلجي يودي بحياة متزلّجة فرنسيّة
18:19

انهيار ثلجي يودي بحياة متزلّجة فرنسيّة

لقيت المتزلّجة الفرنسية المحترفة جولييت ويلمان، مصرعها إثر انهيار ثلجي جرفها مع زوجها

18:19

انهيار ثلجي يودي بحياة متزلّجة فرنسيّة

لقيت المتزلّجة الفرنسية المحترفة جولييت ويلمان، مصرعها إثر انهيار ثلجي جرفها مع زوجها

فيديو - فينيسيوس يستبدل طفلًا بآخر أقصر منه!
18:17

فيديو - فينيسيوس يستبدل طفلًا بآخر أقصر منه!

لاحظ زميله بيدرو غيليرمي الموقف، فتدخّل لتبديل الطفلين المرافقين لهما، لينتقل الطفل الأطول إلى جانب بيدرو

18:17

فيديو - فينيسيوس يستبدل طفلًا بآخر أقصر منه!

لاحظ زميله بيدرو غيليرمي الموقف، فتدخّل لتبديل الطفلين المرافقين لهما، لينتقل الطفل الأطول إلى جانب بيدرو

اخترنا لكم
فيديو - سيارة تقتحم تجمّعًا رياضيًا وتصيب 10 أشخاص
18:20
انهيار ثلجي يودي بحياة متزلّجة فرنسيّة
18:19
فيديو - فينيسيوس يستبدل طفلًا بآخر أقصر منه!
18:17
زيدان يدافع عن رونالدو بعد أزمته مع البرتغال
18:13

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026