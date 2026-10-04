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فيديو -إطار متطاير يصيب مشجّعًا خلال سباق سيّارات

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فيديو -إطار متطاير يصيب مشجّعًا خلال سباق سيّارات
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رياضة

2026-10-04 | 18:02
فيديو -إطار متطاير يصيب مشجّعًا خلال سباق سيّارات

اصطدمت سيّارة المتسابق الأوروغوياني خوان مانويل كاسيلا بالحواجز، وتسبّبت في تطاير إطار أصاب أحد المشجّعين

تحوّل السباق الأوّل من الجولة الثامنة لبطولة أميركا الجنوبية لسباقات السيّارات السياحيّة "تي سي آر" إلى حادث خطير على حلبة روسامونتي في مدينة بوساداس الأرجنتينية، بعدما اصطدمت سيّارة المتسابق الأوروغوياني خوان مانويل كاسيلا بالحواجز، وتسبّبت في تطاير إطار أصاب أحد المشجعّين.
ووقع الحادث خلال السباق الأوّل، عندما كان كاسيلا يدافع عن المركز السادس أمام الأرجنتيني كاميلو ترابا، قبل أن يحدث احتكاك بين السيّارتين، أدّى إلى فقدان السائق الأوروغوياني السيطرة على مركبته وخروجها عن المسار.
واصطدمت السيّارة بالحواجز المصنوعة من الإطارات، ليتطاير أحدها باتّجاه المنطقة المخصّصة للجمهور، ويصيب مشجّعًا كان يتابع المنافسات.
وتدخّلت الفرق الطبية فور وقوع الحادث، فيما أفادت تقارير أوّليّة بأن المشجع خضع للفحص ولم يحتج إلى نقله، قبل أن تذكر تقارير محلّيّة لاحقة نقله احترازيًا إلى المستشفى لإجراء فحوص إضافيّة.
ولم يتعّرض كاسيلا لإصابات خطيرة، بينما توقّفت المنافسات مؤقّتًا لإزالة السيّارة وإعادة تأمين الحلبة.
وبعد مراجعة الواقعة، قرّر مراقبو السباق معاقبة ترابا بإضافة 10 ثوانٍ إلى توقيته، ما أدّى إلى تراجعه من المركز الخامس إلى السادس عشر.
وفاز الأرجنتيني نيستور جيرولامي بالسباق، متقدّمًا على مواطنه ليونيل بيرنيا والبرازيلي رافائيل ريس، في جولة شهدت لحظات عصيبة.
 

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كاميلو ترابا

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