فيديو - لاعب "إسرائيلي" يبصق على مدرّب إيرلندي

اتّهم داميان دويل، مدرّب اللياقة البدنية في منتخب إيرلندا، أحد لاعبي المنتخب "الإسرائيلي" بالبصق عليه

اتّهم داميان دويل، مدرّب اللياقة البدنية في منتخب إيرلندا، أحد لاعبي المنتخب " " بالبصق عليه، خلال المواجهة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الأمم الأوروبيّة، وانتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وجاء الاتّهام عقب مشادة بين أفراد المنتخبين أثناء توجّههم إلى غرف الملابس مع نهاية الشوط الأوّل، في المباراة التي أقيمت خلف أبواب مغلقة بمدينة باتشكا توبولا الصربيّة.

وبحسب ما نقله الصحفي الإيرلندي غافين كوني، ادّعى دويل أنّ لاعبًا "إسرائيليًّا" بصق عليه أثناء مغادرة الفريقين أرض الملعب، معتبرًا أنّ الواقعة كانت السبب وراء اندلاع التوتر والمشادات بين الجانبين، ولم تتّضح هوية اللاعب المتّهم أو صدور قرار رسمي بحقه من .

وجاءت المواجهة وسط أجواء مشحونة، بعدما رفض لاعبو إيرلندا مصافحة نظرائهم "الإسرائيليّين"، وارتدوا شارات سوداء، في خطوة احتجاجيّة مرتبطة بالحـ ـرب في غزّة.

وعلى الصعيد الرياضي، تقدّم المنتخب الإيرلندي بهدف سجله تروي باروت من ركلة جزاء، قبل أن يدرك دور بيريتس التعادل خلال الشوط الثاني.

وكانت إيرلندا قد فازت على " " بثلاثية نظيفة في المواجهة السابقة بينهما، التي أقيمت في المجر، قبل أن يتجدّد التوتّر في المباراة الثانية.