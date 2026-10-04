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زيدان يدافع عن رونالدو بعد أزمته مع البرتغال

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زيدان يدافع عن رونالدو بعد أزمته مع البرتغال
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رياضة

2026-10-04 | 18:13
زيدان يدافع عن رونالدو بعد أزمته مع البرتغال

أشاد زيدان بمسيرة رونالدو، مستعيدًا الفترة التي جمعتهما في ريال مدريد

دافع الفرنسي زين الدين زيدان عن نجمه السابق كريستيانو رونالدو، عقب الجدل الذي رافق مغادرة الأخير معسكر منتخب البرتغال، على خلفية عدم مشاركته في مواجهة النرويج ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبيّة.
وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة فرنسا وبلجيكا، أشاد زيدان بمسيرة رونالدو، مستعيدًا الفترة التي جمعتهما في ريال مدريد، حيث حقّقا معًا ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا.
وقال مدرب المنتخب الفرنسي "كنت محظوظًا بوجوده معي، فقد ساعدني على تحقيق إنجازات مذهلة، ولذلك أرفع له القبّعة".
وأضاف "سأحتفظ دائمًا باحترام كبير له، كما أحترم جميع اللاعبين، وخصوصًا الذين تشاركت معهم الكثير من اللحظات. لقد ساعدنا كريستيانو على الفوز بالكثير من الألقاب".
وتابع زيدان: "أعتقد أنّه يستحقّ التهنئة على مسيرته العظيمة، فما حقّقه استثنائي".
وكان رونالدو قد غادر معسكر المنتخب البرتغالي بعدما بقي على مقاعد البدلاء طوال مواجهة النرويج، التي انتهت بفوز منتخب بلاده (2-1)، وسط تقارير عن خلاف مع المدرّب جورجي جيسوس.
وأعلن النجم البرتغالي لاحقًا قراره مغادرة المعسكر عبر حسابه على إنستغرام، واعدًا بكشف الأسباب الحقيقيّة في الوقت المناسب.
وأثارت مغادرته ردود فعل واسعة بين الجماهير، فيما نفى جيسوس وجود خلاف شخصي مع اللاعب، مؤكّدًا أنّ القرارات الفنّيّة تبقى من صلاحيّاته.
 

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