فيديو - فينيسيوس يستبدل طفلًا بآخر أقصر منه!

فينيسيوس جونيور لاحظ أن الطفل المرافق له كان طويلًا قليلًا، فاستبدله بطفل آخر أقصر، قبل مواجهة والبرازيل 😅🇧🇷 https://t.co/HCqJYUYFf6 — winwin (@winwinallsports) October 4, 2026

تسبّب فارق الطول بين البرازيلي فينيسيوس وأحد الأطفال المرافقين للاعبين في موقف ، قبل انطلاق المباراة الودية التي جمعت منتخبي والهند، وانتهت بفوز "السيليساو" بأربعة أهداف نظيفة.وبدأت الواقعة عندما دخل نجم أرض ملعب سولت ليك في مدينة كولكاتا ، برفقة طفل كان طوله قريبًا من طول اللاعب البرازيلي، الذي يبلغ نحو 176 سنتيمترًا.وخلال اصطفاف اللاعبين استعدادًا للمراسم التقليدية التي تسبق المباريات، لاحظ زميله بيدرو غيليرمي الموقف، فتدخّل لتبديل الطفلين المرافقين لهما، لينتقل الطفل الأطول إلى جانب بيدرو، ويقف الطفل بجوار فينيسيوس.ولم يكن فينيسيوس بطل المباراة على الصعيد الفنّي، إذ شارك في الشوط الأوّل فقط، قبل أن يقرّر المدرّب كارلو أنشيلوتي استبداله مع بداية الشوط الثاني.وسجّل أهداف البرازيل كل من إستيفاو وبيدرو غيليرمي وصامويل لينو، الذي أحرز هدفين، ليحقّق المنتخب البرازيلي فوزًا مريحًا أمام الجماهير الهنديّة.وتناقلت وسائل إعلام إسبانيّة وهنديّة المشهد الطريف، الذي منح فينيسيوس حضورًا واسعًا بعيدًا عن أدائه داخل المستطيل الأخضر، رغم عدم تسجيله أو صناعته أي هدف خلال مشاركته في المواجهة الودّيّة.