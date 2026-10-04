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فيديو - فينيسيوس يستبدل طفلًا بآخر أقصر منه!

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فيديو - فينيسيوس يستبدل طفلًا بآخر أقصر منه!
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رياضة

2026-10-04 | 18:17
فيديو - فينيسيوس يستبدل طفلًا بآخر أقصر منه!

لاحظ زميله بيدرو غيليرمي الموقف، فتدخّل لتبديل الطفلين المرافقين لهما، لينتقل الطفل الأطول إلى جانب بيدرو

تسبّب فارق الطول بين البرازيلي فينيسيوس جونيور وأحد الأطفال المرافقين للاعبين في موقف طريف، قبل انطلاق المباراة الودية التي جمعت منتخبي البرازيل والهند، وانتهت بفوز "السيليساو" بأربعة أهداف نظيفة.
وبدأت الواقعة عندما دخل نجم ريال مدريد أرض ملعب سولت ليك في مدينة كولكاتا الهندية، برفقة طفل كان طوله قريبًا من طول اللاعب البرازيلي، الذي يبلغ نحو 176 سنتيمترًا.
وخلال اصطفاف اللاعبين استعدادًا للمراسم التقليدية التي تسبق المباريات، لاحظ زميله بيدرو غيليرمي الموقف، فتدخّل لتبديل الطفلين المرافقين لهما، لينتقل الطفل الأطول إلى جانب بيدرو، ويقف الطفل الأقصر بجوار فينيسيوس.
ولم يكن فينيسيوس بطل المباراة على الصعيد الفنّي، إذ شارك في الشوط الأوّل فقط، قبل أن يقرّر المدرّب كارلو أنشيلوتي استبداله مع بداية الشوط الثاني.
وسجّل أهداف البرازيل كل من إستيفاو وبيدرو غيليرمي وصامويل لينو، الذي أحرز هدفين، ليحقّق المنتخب البرازيلي فوزًا مريحًا أمام الجماهير الهنديّة.
وتناقلت وسائل إعلام إسبانيّة وهنديّة المشهد الطريف، الذي منح فينيسيوس حضورًا واسعًا بعيدًا عن أدائه داخل المستطيل الأخضر، رغم عدم تسجيله أو صناعته أي هدف خلال مشاركته في المواجهة الودّيّة.
 

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كرة القدم

فينيسيوس جونيور

البرازيل

الهند

بيدرو غيليرمي

كارلو أنشيلوتي

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