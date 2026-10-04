أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

انهيار ثلجي يودي بحياة متزلّجة فرنسيّة

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
انهيار ثلجي يودي بحياة متزلّجة فرنسيّة
A-
A+

رياضة

2026-10-04 | 18:19
انهيار ثلجي يودي بحياة متزلّجة فرنسيّة

لقيت المتزلّجة الفرنسية المحترفة جولييت ويلمان، مصرعها إثر انهيار ثلجي جرفها مع زوجها

لقيت المتزلّجة الفرنسية المحترفة جولييت ويلمان، البالغة من العمر 29 عامًا، مصرعها إثر انهيار ثلجي جرفها مع زوجها خلال رحلة تزلج على أحد جبال باتاغونيا في الأرجنتين.
ووقع الحادث على جبل سيرو كريستون، قرب بلدة إل تشالتين، عندما كانت ويلمان تمارس التزلّج الجبلي برفقة زوجها بيير إدريس مهدي، على ارتفاع يقارب 3100 متر.
وبحسب السلطات الأرجنتينية، انهارت كتلة ضخمة من الثلوج، وجرفت الزوجين لمسافة نحو 400 متر أسفل المنحدر، قبل أن تدفنهما تحت الثلوج.
وسارع متزلّجون كانوا في المنطقة إلى محاولة إنقاذهما، حيث عثروا على ويلمان مدفونة على عمق متر ونصف المتر، من دون علامات حياة.
وحاول المسعفون إنعاشها بتوجيهات طبّيّة عبر اللاسلكي، لكنّ جهودهم لم تنجح، فيما أُنقذ زوجها ونُقل لتلقي الرعاية الطبية بعدما نجا من الحادث.
وشاركت فرق متخصّصة في الإنقاذ الجبلي والشرطة والدفاع المدني في العمليّة، وسط ظروف جغرافيّة صعبة أعاقت الوصول إلى الموقع.
وكانت ويلمان قد شاركت في بطولات دوليّة للتزلّج الحر، واشتهرت بخوض مغامرات على منحدرات جبليّة شديدة الانحدار.
وقبل وفاتها بيومين، نشرت صورًا من رحلتها في باتاغونيا، معبّرة عن سعادتها باستكشاف جبال المنطقة، من دون أن تتوقّع النهاية المأساويّة التي تنتظرها خلال مغامرتها الأخيرة.
 

مقالات ذات صلة

وفاة المتسلقة العُمانية نظيرة الحارثية إثر انهيار ثلجي عنيف في باكستان
2026-07-31

وفاة المتسلقة العُمانية نظيرة الحارثية إثر انهيار ثلجي عنيف في باكستان

وزير الخزانة الأميركي يقول إن العقوبات على إيران ستؤدي الى "انهيار النظام"
2026-08-20

وزير الخزانة الأميركي يقول إن العقوبات على إيران ستؤدي الى "انهيار النظام"

بالفيديو - لحظة انهيار مبنى في حارة حريك
2026-08-05

بالفيديو - لحظة انهيار مبنى في حارة حريك

انهيار ثلجي يودي بحياة متزلّجة فرنسيّة

رياضة

رياضات متنوعة

جولييت ويلمان

الأرجنتين

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو -إطار متطاير يصيب مشجّعًا خلال سباق سيّارات
فيديو - ملثّمون يحاصرون المنصة الشرفية في ملعب رايو فايكانو

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - سيارة تقتحم تجمّعًا رياضيًا وتصيب 10 أشخاص
18:20

فيديو - سيارة تقتحم تجمّعًا رياضيًا وتصيب 10 أشخاص

أُصيب 10 أشخاص، بينهم أطفال، بعدما اقتحمت سيارة تجمّعًا لجماهير نادي نيوكاسل نايتس الأسترالي للرغبي

18:20

فيديو - سيارة تقتحم تجمّعًا رياضيًا وتصيب 10 أشخاص

أُصيب 10 أشخاص، بينهم أطفال، بعدما اقتحمت سيارة تجمّعًا لجماهير نادي نيوكاسل نايتس الأسترالي للرغبي

فيديو - فينيسيوس يستبدل طفلًا بآخر أقصر منه!
18:17

فيديو - فينيسيوس يستبدل طفلًا بآخر أقصر منه!

لاحظ زميله بيدرو غيليرمي الموقف، فتدخّل لتبديل الطفلين المرافقين لهما، لينتقل الطفل الأطول إلى جانب بيدرو

18:17

فيديو - فينيسيوس يستبدل طفلًا بآخر أقصر منه!

لاحظ زميله بيدرو غيليرمي الموقف، فتدخّل لتبديل الطفلين المرافقين لهما، لينتقل الطفل الأطول إلى جانب بيدرو

زيدان يدافع عن رونالدو بعد أزمته مع البرتغال
18:13

زيدان يدافع عن رونالدو بعد أزمته مع البرتغال

أشاد زيدان بمسيرة رونالدو، مستعيدًا الفترة التي جمعتهما في ريال مدريد

18:13

زيدان يدافع عن رونالدو بعد أزمته مع البرتغال

أشاد زيدان بمسيرة رونالدو، مستعيدًا الفترة التي جمعتهما في ريال مدريد

اخترنا لكم
فيديو - سيارة تقتحم تجمّعًا رياضيًا وتصيب 10 أشخاص
18:20
فيديو - فينيسيوس يستبدل طفلًا بآخر أقصر منه!
18:17
زيدان يدافع عن رونالدو بعد أزمته مع البرتغال
18:13
فيديو - لاعب "إسرائيلي" يبصق على مدرّب إيرلندي
18:11

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026