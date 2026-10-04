انهيار ثلجي يودي بحياة متزلّجة فرنسيّة

لقيت المتزلّجة المحترفة جولييت ويلمان، البالغة من العمر 29 عامًا، مصرعها إثر انهيار ثلجي جرفها مع زوجها خلال رحلة تزلج على أحد جبال باتاغونيا في .ووقع الحادث على جبل كريستون، قرب بلدة إل تشالتين، عندما كانت ويلمان تمارس التزلّج الجبلي برفقة زوجها إدريس مهدي، على ارتفاع يقارب 3100 متر.وبحسب السلطات الأرجنتينية، انهارت كتلة ضخمة من الثلوج، وجرفت الزوجين لمسافة نحو 400 متر أسفل المنحدر، قبل أن تدفنهما تحت الثلوج.وسارع متزلّجون كانوا في المنطقة إلى محاولة إنقاذهما، حيث عثروا على ويلمان مدفونة على عمق متر ونصف المتر، من دون علامات حياة.وحاول المسعفون إنعاشها بتوجيهات طبّيّة عبر اللاسلكي، لكنّ جهودهم لم تنجح، فيما أُنقذ زوجها ونُقل لتلقي الرعاية الطبية بعدما نجا من الحادث.وشاركت فرق متخصّصة في الإنقاذ الجبلي والشرطة والدفاع المدني في العمليّة، وسط ظروف جغرافيّة صعبة أعاقت الوصول إلى الموقع.وكانت ويلمان قد شاركت في بطولات دوليّة للتزلّج الحر، واشتهرت بخوض مغامرات على منحدرات جبليّة شديدة الانحدار.وقبل وفاتها بيومين، نشرت صورًا من رحلتها في باتاغونيا، معبّرة عن سعادتها باستكشاف جبال المنطقة، من دون أن تتوقّع النهاية المأساويّة التي تنتظرها خلال مغامرتها .