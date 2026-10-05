تسمية طاقم التحكيم لنهائي "خليجي 27"

أعلنت لجنة في الخليجي لكرة القدم تعيين طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة النهائية لبطولة "خليجي 27"، التي تجمع المنتخبين السعودي والإماراتي يوم غد الثلاثاء، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.وأسندت اللجنة إدارة المباراة إلى الحكم المغربي جلال جيد، ويعاونه مواطناه زكرياء برنسي ومصطفى أكركاض، فيما يتولّى الكويتي عبدالله مهمّة الحكم الرابع، ومواطنه سعود مهمّة الحكم الخامس.وفي تقنية حكم الفيديو المساعد، تم تعيين المغربي حمزة الفارق حكمًا للفيديو، والهولندي أروين بلانك مساعدًا لحكم الفيديو، والبحريني إسماعيل حبيب مساعدًا لحكم الفيديو، فيما يتولى العماني إبراهيم الحوسني مهمة مقيم الحكام.وتقام بطولة "خليجي 27" في جدّة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.وكان المنتخب السعودي قد تأهّل إلى المباراة النهائية بعد فوزه على المنتخب القطري في الدور نصف النهائي (3-2) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، فيما حجز المنتخب الإماراتي مقعده في النهائي بعد فوزه على نظيره العماني بهدف دون رد.