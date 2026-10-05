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رحلة غير مألوفة لبوتاس قبل جائزة سنغافورة

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رحلة غير مألوفة لبوتاس قبل جائزة سنغافورة
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رياضة

2026-10-05 | 18:49
رحلة غير مألوفة لبوتاس قبل جائزة سنغافورة

قرّر قطع أكثر من 350 كيلومترًا على دراجة هوائيّة من ماليزيا إلى سنغافورة

اختار الفنلندي فالتيري بوتاس، سائق فريق كاديلاك في بطولة العالم للفورمولا 1، وسيلة غير مألوفة للانتقال إلى الجولة المقبلة، بعدما قرّر قطع أكثر من 350 كيلومترًا على دراجة هوائيّة من ماليزيا إلى سنغافورة.
وبدأ بوتاس رحلته من حلبة سيبانغ في ماليزيا، عقب مشاركته في جائزة البحرين الكبرى التي نُقلت استثنائيًا إلى الحلبة الماليزية، متّجهًا إلى سنغافورة بالدرّاجة بدلًا من السفر بالطائرة مع بقية أفراد البطولة.
ويخطّط السائق، البالغ 37 عامًا، لإنهاء الرحلة على مراحل خلال ثلاثة أيّام، والوصول في الوقت المناسب إلى التزاماته الإعلاميّة المقرّرة الخميس، قبل انطلاق التجارب الرسميّة لجائزة سنغافورة الكبرى الجمعة. 
وقطع بوتاس في اليوم الأوّل أكثر من 56 كيلومترًا، في طريقه من منطقة مطار كوالالمبور الدولي باتجاه بورت ديكسون، ضمن مسار يمتدّ عبر طرق ريفيّة ومناطق ساحليّة.
ولا تُعدّ الدرّاجات هواية عابرة بالنسبة إلى بوتاس، إذ يشارك بانتظام في سباقات التحمّل والدرّاجات الحصويّة، ويعتمد عليها جزءًا أساسيًّا من تدريباته البدنيّة.
وكان السائق الفنلندي قد انسحب من سباق سيبانغ بعد تسع لفّات فقط، إثر انزلاقه إلى المنطقة الحصويّة خلال ظروف ماطرة، قبل أن يستبدل مقعد سيّارته هذه المرّّة بسرج دراجة لمسافة تتجاوز 350 كيلومترًا. 
 

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