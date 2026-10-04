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فيديو - سيارة تقتحم تجمّعًا رياضيًا وتصيب 10 أشخاص

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فيديو - سيارة تقتحم تجمّعًا رياضيًا وتصيب 10 أشخاص
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رياضة

2026-10-04 | 18:20
فيديو - سيارة تقتحم تجمّعًا رياضيًا وتصيب 10 أشخاص

أُصيب 10 أشخاص، بينهم أطفال، بعدما اقتحمت سيارة تجمّعًا لجماهير نادي نيوكاسل نايتس الأسترالي للرغبي

أُصيب 10 أشخاص، بينهم أطفال، بعدما اقتحمت سيارة تجمّعًا لجماهير نادي نيوكاسل نايتس الأسترالي للرغبي، خلال استعدادهم لتوديع فريقهم قبل خوض المباراة النهائية للدوري المحلّي.
ووقع الحادث في منطقة وولسيند بمدينة نيوكاسل، عندما فقد سائق يبلغ 18 عامًا السيطرة على سيارته من طراز "بي إم دبليو"، واندفع باتجاه المشجّعين المحتشدين على جانب الطريق.
وبحسب شهود عيان، كان السائق يزيد سرعة المحرّك قبل أن تنحرف السيّارة وتصطدم بالحاضرين، ما تسبّب بحالة من الذعر، واستدعى تدخّل فرق الإسعاف والشرطة.
وشملت الإصابات طفلة تبلغ 5 أعوام ورجلًا يبلغ 67 عامًا، نُقلا بدايةً بحالة حرجة، قبل أن تؤكّد السلطات الطبّيّة استقرار حالتيهما، مع استمرار تلقّيهما العلاج في المستشفى.
وأوقفت الشرطة السائق في مكان الحادث، ووجّهت إليه 9 تهم، بينها القيادة الخطرة والتسبّب بإصابات جسديّة خطيرة، فيما رفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة.
وأظهرت مشاهد مصوّرة السيارة المتضرّرة وانتشار سيارات الإسعاف والشرطة، بينما عمل المسعفون على نقل المصابين إلى المستشفيات.
واضطرّ نادي نيوكاسل نايتس إلى تغيير مسار حافلته تفاديًا لموقع الحادث، وأعرب عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.
وأكّدت الشرطة أنّ التحقيقات مستمرّة لتحديد ملابسات الواقعة، مشيرةً إلى عدم وجود مؤشّرات على أنّ الاصطدام كان متعمّدًا.
 
 

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