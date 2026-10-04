فيديو - سيارة تقتحم تجمّعًا رياضيًا وتصيب 10 أشخاص

A 5 year old girl and a 67 year old man are in critical condition and eight others have been injured after a car drove straight into a crowd gathered for the Newcastle Knights grand procession. The P-plate driver was arrested at the scene shortly after the crash on Newcastle Link Road, at Wallsend in Newcastle's west, about 9:30am. Eye witness reports state he attempted to drive off which sent the crowd in to a panic as their were people under the car. Crowds angrily shouted at the man as he was put into a police car and driven away from the scene. Two other people were removed from the car by authorities after the crowd turned on them. One witness stated the car revved as it approached the crowd. He said he saw some young kids go flying, and people running to help the victims. Everyone was yelling and hysterical, yelling at the driver. Huge thanks to the Knights fans who were first to provide first aid and did the best they could to help those hurt. Our thoughts are with those involved. — Bec Freedom (@BecFreedom) October 3, 2026

أُصيب 10 أشخاص، بينهم أطفال، بعدما اقتحمت سيارة تجمّعًا لجماهير نادي نايتس للرغبي، خلال استعدادهم لتوديع فريقهم قبل خوض المباراة النهائية للدوري المحلّي.ووقع الحادث في منطقة وولسيند بمدينة نيوكاسل، عندما فقد سائق يبلغ 18 عامًا السيطرة على سيارته من طراز "بي إم دبليو"، واندفع باتجاه المشجّعين المحتشدين على جانب الطريق.وبحسب شهود ، كان السائق يزيد سرعة المحرّك قبل أن تنحرف السيّارة وتصطدم بالحاضرين، ما تسبّب بحالة من الذعر، واستدعى تدخّل فرق الإسعاف والشرطة.وشملت الإصابات طفلة تبلغ 5 أعوام ورجلًا يبلغ 67 عامًا، نُقلا بدايةً بحالة حرجة، قبل أن تؤكّد السلطات الطبّيّة استقرار حالتيهما، مع استمرار تلقّيهما العلاج في المستشفى.وأوقفت الشرطة السائق في مكان الحادث، ووجّهت إليه 9 تهم، بينها القيادة الخطرة والتسبّب بإصابات جسديّة خطيرة، فيما رفضت المحكمة الإفراج عنه بكفالة.وأظهرت مشاهد مصوّرة السيارة المتضرّرة وانتشار سيارات الإسعاف والشرطة، بينما عمل المسعفون على نقل المصابين إلى المستشفيات.واضطرّ نادي نيوكاسل نايتس إلى تغيير مسار حافلته تفاديًا لموقع الحادث، وأعرب عن تضامنه مع الضحايا وعائلاتهم.وأكّدت الشرطة أنّ التحقيقات مستمرّة لتحديد ملابسات الواقعة، مشيرةً إلى عدم وجود مؤشّرات على أنّ الاصطدام كان متعمّدًا.