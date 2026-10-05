فيديو - إبراهيموفيتش يكافئ نفسه بهدية فاخرة في عيد ميلاده

Pour fêter ses 45 ans, Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪 s’est offert une Ferrari F80. 🤩🚗 Son prix est estimé à environ 3,6 M€. 🤑 🎥 @Ibra_official https://t.co/ECBqovfZeB — Actu Foot (@ActuFoot_) October 3, 2026

النجم السابق زلاتان إبراهيموفيتش بعيد ميلاده الـ45 بطريقته الخاصة، بعدما أضاف سيّارة "فيراري F80" سوداء إلى مجموعته الفاخرة، في تقليد اعتاد عليه خلال السنوات .ونشر إبراهيموفيتش عبر حساباته على صورًا ومقطعًا للسيارة الجديدة، مرفقًا إياها بعبارته المعتادة " لزلاتان"وتبلغ القيمة الأساسية للسيارة نحو 3.6 ملايين ، وقد ترتفع مع الإضافات والتخصيصات، فيما يقتصر إنتاجها عالميًا على 799 نسخة فقطوتتمتّع "F80" بمحرك هجين من 6 أسطوانات مدعوم بثلاثة محرّكات كهربائية، بقوة إجماليّة تصل إلى 1200 حصان، ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 2.15 ثانية.ويملك إبراهيموفيتش مجموعة لافتة من سيّارات فيراري، إذ سبق أن أضاف إلى مرآبه طرازات مثل "دايتونا SP3" و"SF90 XX سبايدر" و"مونزا SP2".