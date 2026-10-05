فيديو - إبراهيموفيتش يكافئ نفسه بهدية فاخرة في عيد ميلاده

احتفل
النجم السويدي
السابق زلاتان إبراهيموفيتش بعيد ميلاده الـ45 بطريقته الخاصة، بعدما أضاف سيّارة "فيراري F80" سوداء إلى مجموعته الفاخرة، في تقليد اعتاد عليه خلال السنوات الأخيرة
.
ونشر إبراهيموفيتش عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي
صورًا ومقطعًا للسيارة الجديدة، مرفقًا إياها بعبارته المعتادة "عيد ميلاد سعيد
لزلاتان"
وتبلغ القيمة الأساسية للسيارة نحو 3.6 ملايين يورو
، وقد ترتفع مع الإضافات والتخصيصات، فيما يقتصر إنتاجها عالميًا على 799 نسخة فقط
وتتمتّع "F80" بمحرك هجين من 6 أسطوانات مدعوم بثلاثة محرّكات كهربائية، بقوة إجماليّة تصل إلى 1200 حصان، ويمكنها التسارع من صفر إلى 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 2.15 ثانية.
ويملك إبراهيموفيتش مجموعة لافتة من سيّارات فيراري، إذ سبق أن أضاف إلى مرآبه طرازات مثل "دايتونا SP3" و"SF90 XX سبايدر" و"مونزا SP2".