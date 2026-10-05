فيديو - تبرّع أولمو يفاجئ الكرواتيّين

👏 Olmo dona el 2% de su sueldo a Vukovar desde que dejó el Dinamo Zagreb como muestra de afecto al país que acogió a él y a su madre con 16 años. 🇭🇷🇪🇸 Esto ha arrancado los aplausos prensa croata en la previa del Croacia - España de mañana (20:45 en La 1 y @rtveplay) https://t.co/rpidDQmCWP — Teledeporte (@teledeporte) October 5, 2026

حظي الإسباني داني أولمو، لاعب ، بتصفيق حار من الصحفيّين الكروات خلال في مدينة سبليت، بعدما كشف تفاصيل مبادرته الإنسانيّة المستمرّة منذ سنوات لمساعدة وشبّان في .وكان وكيل أعماله آندي بارا قد كشف أنّ أولمو يتبرّع منذ رحيله عن زغرب بنسبة 2% من راتبه السنوي ، بعدما بدأ هذه الخطوة خلال فترة لعبه مع لايبزيغ، وواصلها بعد انتقاله إلى برشلونة.وأقرّ أولمو بأنّه لم يكن يعلم أنّ الأمر سيصبح علنيًّا، موضحًا أنّه شعر بضرورة ردّ جزء ممّا قدّمته له كرواتيا خلال السنوات التي قضاها هناك.وأشار الدولي الإسباني إلى أنّ المساعدات لا تقتصر على مدينة فوكوفار، بل تشمل أيضًا سلافونسكي برود، وتُوجّه خصوصًا إلى مرّوا بظروف صعبة، عبر مبادرة "كومون غول".وتحوّل حديث أولمو إلى لحظة مؤثّرة داخل القاعة، حيث الصحفيّون الكروات إلى التصفيق له تقديرًا لمبادرته التي ظلّ بعيدًا عن الحديث عنها علنًا لسنوات.ويرتبط أولمو بعلاقة خاصّة مع كرواتيا، بعدما انتقل إلى دينامو زغرب في سنّ مبكرة، قبل انطلاق مسيرته نحو لايبزيغ وبرشلونة.