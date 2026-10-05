فيديو - تبرّع أولمو يفاجئ الكرواتيّين

حظي الإسباني داني أولمو، لاعب برشلونة
، بتصفيق حار من الصحفيّين الكروات خلال مؤتمر صحفي
في مدينة سبليت، بعدما كشف تفاصيل مبادرته الإنسانيّة المستمرّة منذ سنوات لمساعدة عائلات
وشبّان في كرواتيا
.
وكان وكيل أعماله آندي بارا قد كشف أنّ أولمو يتبرّع منذ رحيله عن دينامو
زغرب بنسبة 2% من راتبه السنوي الإجمالي
، بعدما بدأ هذه الخطوة خلال فترة لعبه مع لايبزيغ، وواصلها بعد انتقاله إلى برشلونة.
وأقرّ أولمو بأنّه لم يكن يعلم أنّ الأمر سيصبح علنيًّا، موضحًا أنّه شعر بضرورة ردّ جزء ممّا قدّمته له كرواتيا خلال السنوات التي قضاها هناك.
وأشار الدولي الإسباني إلى أنّ المساعدات لا تقتصر على مدينة فوكوفار، بل تشمل أيضًا سلافونسكي برود، وتُوجّه خصوصًا إلى شبان
مرّوا بظروف صعبة، عبر مبادرة "كومون غول".
وتحوّل حديث أولمو إلى لحظة مؤثّرة داخل القاعة، حيث بادر
الصحفيّون الكروات إلى التصفيق له تقديرًا لمبادرته التي ظلّ بعيدًا عن الحديث عنها علنًا لسنوات.
ويرتبط أولمو بعلاقة خاصّة مع كرواتيا، بعدما انتقل إلى دينامو زغرب في سنّ مبكرة، قبل انطلاق مسيرته نحو لايبزيغ وبرشلونة.