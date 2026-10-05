فيديو - هدف من 70 مترًا يهزّ إيطاليا

Intanto gol di Ndour che guarderanno anche a Tonga https://t.co/d8FMzybiN4 — PartyNext 💜 il Vanolismo è inevitabile (@PartyNextGeorge) October 5, 2026

خطف شير ندور، لاعب منتخب تحت 21 عامًا، الأضواء بهدف مذهل من مسافة قاربت 70 مترًا، خلال مواجهة الأزوري الشاب أمام خصمه في التصفيات الأوروبية.وجاء الهدف بعدما بعيدًا عن مرماه، لمح ندور حارس المرمى متقدّمًا فأطلق تسديدة مباشرة من داخل نصف ملعب فريقه تقريبًا، لتطير فوق الجميع وتسكن الشباك وسط ذهول اللاعبين والجماهير.وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر ، مع إشادات كبيرة بجرأة اللاعب ودقّة التنفيذ، في لقطة عُدّت من أجمل أهداف المنتخبات السنية خلال الفترة .ولم يحتج ندور إلى أكثر من لحظة لاتخاذ القرار، مستفيدًا من تمركز الحارس، قبل أن يرسل كرة طويلة مثالية حافظت على مسارها حتى تجاوزت خط المرمى.ويُعدّ ندور من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة ، وسبق أن مثّل أندية أوروبّيّة عدّة في سنّ مبكرة، قبل أن يفرض حضوره مع المنتخب تحت 21 عامًا.