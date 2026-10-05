فيديو - هدف من 70 مترًا يهزّ إيطاليا

خطف شير ندور، لاعب منتخب إيطاليا
تحت 21 عامًا، الأضواء بهدف مذهل من مسافة قاربت 70 مترًا، خلال مواجهة الأزوري الشاب أمام خصمه في التصفيات الأوروبية.
وجاء الهدف بعدما بعيدًا عن مرماه، لمح ندور حارس المرمى متقدّمًا فأطلق تسديدة مباشرة من داخل نصف ملعب فريقه تقريبًا، لتطير الكرة
فوق الجميع وتسكن الشباك وسط ذهول اللاعبين والجماهير.
وسرعان ما انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي
، مع إشادات كبيرة بجرأة اللاعب ودقّة التنفيذ، في لقطة عُدّت من أجمل أهداف المنتخبات السنية خلال الفترة الأخيرة
.
ولم يحتج ندور إلى أكثر من لحظة لاتخاذ القرار، مستفيدًا من تمركز الحارس، قبل أن يرسل كرة طويلة مثالية حافظت على مسارها حتى تجاوزت خط المرمى.
ويُعدّ ندور من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإيطالية
، وسبق أن مثّل أندية أوروبّيّة عدّة في سنّ مبكرة، قبل أن يفرض حضوره مع المنتخب الإيطالي
تحت 21 عامًا.