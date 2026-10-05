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سباعية برشلونة تختفي من قناة ريال مدريد

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سباعية برشلونة تختفي من قناة ريال مدريد
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رياضة

2026-10-05 | 19:06
سباعية برشلونة تختفي من قناة ريال مدريد

النشرة الإخبارية لمنتصف النهار على قناة النادي المدريدي "ريال مدريد تي في" لم تتطرّق إلى المباراة أو إلى الفريق النسائي

أثار غياب فريق ريال مدريد للسيدات عن النشرة الإخبارية لقناة النادي الرسمية جدلًا في إسبانيا، بعد ساعات من الخسارة القاسية أمام برشلونة (7-0) في كلاسيكو الدوري الإسباني للسيدات.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أنّ النشرة الإخبارية لمنتصف النهار على قناة النادي المدريدي "ريال مدريد تي في" لم تتطرّق إلى المباراة أو إلى الفريق النسائي، رغم تخصيصها مساحة لأخبار الفريق الأوّل للرجال، وقطاع الناشئين، وفريق كرة السلّة، واللاعبين الدوليّين.
وفي المقابل، بثّت القناة تقريرًا موسعًا عن التحكيم و"قضيّة نيغريرا" وبرشلونة، إلى جانب استعادة قرارات تحكيميّة اعتبرت أنّها أضرت بريال مدريد، من دون الإشارة إلى نتيجة الكلاسيكو النسائي.
وكان برشلونة قد اكتسح غريمه بسباعيّة نظيفة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في مباراة سجّلت خلالها كلوديا بينا أربعة أهداف، فيما أضافت كارولين غراهام هانسن وإيفا بايور وسيدني شيرتنلايب بقيّة الأهداف.
أمّا الموقع الرسمي لريال مدريد، فنشر تقريرًا منفصلًا عن اللقاء بعنوان "هزيمة في برشلونة"، أكّد فيه النتيجة وتفاصيل المباراة.
 

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