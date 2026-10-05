سباعية برشلونة تختفي من قناة ريال مدريد

أثار غياب فريق للسيدات عن النشرة الإخبارية لقناة النادي الرسمية جدلًا في ، بعد ساعات من الخسارة القاسية أمام (7-0) في كلاسيكو للسيدات.وذكرت صحيفة " " أنّ النشرة الإخبارية لمنتصف النهار على النادي المدريدي " تي في" لم تتطرّق إلى المباراة أو إلى الفريق النسائي، رغم تخصيصها مساحة لأخبار الفريق الأوّل للرجال، وقطاع الناشئين، وفريق كرة السلّة، واللاعبين الدوليّين.وفي المقابل، بثّت القناة تقريرًا موسعًا عن التحكيم و"قضيّة نيغريرا" وبرشلونة، إلى جانب استعادة قرارات تحكيميّة اعتبرت أنّها أضرت بريال مدريد، من دون الإشارة إلى نتيجة الكلاسيكو النسائي.وكان برشلونة قد اكتسح غريمه بسباعيّة نظيفة على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في مباراة سجّلت خلالها كلوديا بينا أربعة أهداف، فيما أضافت كارولين غراهام هانسن وإيفا بايور وسيدني شيرتنلايب بقيّة الأهداف.أمّا الموقع الرسمي لريال مدريد، فنشر تقريرًا منفصلًا عن اللقاء بعنوان "هزيمة في برشلونة"، أكّد فيه النتيجة وتفاصيل المباراة.