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أبطال غرب آسيا يعودون إلى بيروت

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أبطال غرب آسيا يعودون إلى بيروت
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رياضة

2026-10-06 | 14:43
أبطال غرب آسيا يعودون إلى بيروت

عاد منتخب لبنان للناشئين إلى بيروت قادمًا من الأردن، بعدما تُوّج بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا

عاد منتخب لبنان للناشئين إلى بيروت قادمًا من الأردن، بعدما تُوّج بلقب بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم للناشئين.

وكان منتخب لبنان دون 17 عامًا قد أحرز لقب النسخة الثالثة عشرة من البطولة، التي أُقيمت في مدينة العقبة الأردنية، عقب فوزه على نظيره اليمني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي.

وحسم المنتخب اللبناني المواجهة من علامة الجزاء، ليعتلي منصة التتويج ويعود إلى بيروت حاملًا كأس البطولة.

وكان في استقبال بعثة المنتخب لدى وصولها أمين عام الاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف، وعدد من أعضاء الاتحاد، إلى جانب حشد من أهالي اللاعبين وجمهور اللعبة، الذين احتفلوا بالإنجاز الذي حققه ناشئو لبنان في البطولة الإقليمية.
 

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