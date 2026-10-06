أبطال غرب آسيا يعودون إلى بيروت

عاد منتخب للناشئين إلى قادمًا من ، بعدما تُوّج بلقب بطولة للناشئين.وكان منتخب لبنان دون 17 عامًا قد أحرز لقب النسخة الثالثة عشرة من البطولة، التي أُقيمت في مدينة العقبة ، عقب فوزه على نظيره اليمني بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، إثر انتهاء الوقت الأصلي للمباراة النهائية بالتعادل السلبي.وحسم المنتخب اللبناني المواجهة من علامة الجزاء، ليعتلي منصة التتويج ويعود إلى بيروت حاملًا كأس البطولة.وكان في استقبال بعثة المنتخب لدى وصولها أمين عام جهاد الشحف، وعدد من أعضاء ، إلى جانب حشد من أهالي اللاعبين وجمهور اللعبة، الذين احتفلوا بالإنجاز الذي حققه ناشئو لبنان في البطولة الإقليمية.