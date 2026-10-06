أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو – عملة معدنيّة من المدرّجات تصيب وجه لاعب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو – عملة معدنيّة من المدرّجات تصيب وجه لاعب
A-
A+

رياضة

2026-10-06 | 19:21
فيديو – عملة معدنيّة من المدرّجات تصيب وجه لاعب

تعرّض الكولومبي دانييل توريس، لاعب إنديبندينتي ميديين، لإصابة في وجهه بعدما أصابته عملة معدنيّة

تعرّض الكولومبي دانييل توريس، لاعب إنديبندينتي ميديين، لإصابة في وجهه بعدما أصابته عملة معدنيّة ألقيت من المدرّجات، عقب نهاية مباراة فريقه أمام أتلتيكو ناسيونال في الدوري الكولومبي.
وجاءت الواقعة عندما توجّه توريس نحو الجماهير بعد صافرة النهاية، وبدأ التصفيق لهم في محاولة لتحيّتهم، قبل أن تصيبه قطعة معدنيّة في منطقة الأنف، ما دفعه إلى التوقّف والإمساك بوجهه وسط تدخل المحيطين به في حين بدا متأثّرًا بالضربة.
وأوضح توريس لاحقًا أنّ تصرّفه لم يكن استفزازيًّا، مؤكّدًا أنّ هدفه كان التعبير عن الامتنان للجماهير، وقال إنّ ما حصل جاء نتيجة سوء فهم للحظة.
ولم تعلن الجهات المسؤولة حتّى الآن عن هويّة الشخص الذي ألقى العملة أو عن عقوبة رسميّة مرتبطة بالحادث.
وأعادت الواقعة الجدل حول سلوك الجماهير داخل الملاعب في كولومبيا، والإجراءات المطلوبة لمنع تكرار حوادث مماثلة قد تؤدّي إلى إصابات أخطر.
 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - لاعب يقتحم المدرّجات لمواجهة مشجّع
2026-08-02

فيديو - لاعب يقتحم المدرّجات لمواجهة مشجّع

فيديو – لاعبة كرة سلّة غاضبة تواجه مشجّعًا في المدرّجات
2026-10-01

فيديو – لاعبة كرة سلّة غاضبة تواجه مشجّعًا في المدرّجات

فيديو - إصابة قاسية تهدّد موسم لاعب خيتافي
2026-08-08

فيديو - إصابة قاسية تهدّد موسم لاعب خيتافي

فيديو - قطار متحرّك في المدرّجات في ألمانيا
2026-09-07

فيديو - قطار متحرّك في المدرّجات في ألمانيا

فيديو – عملة معدنيّة من المدرّجات تصيب وجه لاعب

رياضة

كرة القدم

دانييل توريس

إنديبندينتي ميديين

أتلتيكو ناسيونال

العودة الى الأعلى
Aljadeed
أبطال غرب آسيا يعودون إلى بيروت
إنييستا يكتشف الوجه الأصعب لكرة القدم

اقرأ ايضا في رياضة

كرة ذكيّة تدخل ملاعب السلّة الأميركيّة
19:27

كرة ذكيّة تدخل ملاعب السلّة الأميركيّة

كرة ذكيّة مزوّدة بحسّاس للاتصال اللاسلكي

19:27

كرة ذكيّة تدخل ملاعب السلّة الأميركيّة

كرة ذكيّة مزوّدة بحسّاس للاتصال اللاسلكي

هدف بعد ثوانٍ يدخل التاريخ مرتين
19:26

هدف بعد ثوانٍ يدخل التاريخ مرتين

سجّل أرتيم شومانسكي أسرع هدف في تاريخ دوري الأمم الأوروبية، وأسرع هدف في تاريخ منتخب بيلاروسيا

19:26

هدف بعد ثوانٍ يدخل التاريخ مرتين

سجّل أرتيم شومانسكي أسرع هدف في تاريخ دوري الأمم الأوروبية، وأسرع هدف في تاريخ منتخب بيلاروسيا

رقم تاريخي جديد لديوكوفيتش
19:25

رقم تاريخي جديد لديوكوفيتش

أوّل لاعب في تاريخ التنس يحرز لقبًا واحدًا على الأقلّ خلال 21 موسمًا متتاليًا

19:25

رقم تاريخي جديد لديوكوفيتش

أوّل لاعب في تاريخ التنس يحرز لقبًا واحدًا على الأقلّ خلال 21 موسمًا متتاليًا

اخترنا لكم
كرة ذكيّة تدخل ملاعب السلّة الأميركيّة
19:27
هدف بعد ثوانٍ يدخل التاريخ مرتين
19:26
رقم تاريخي جديد لديوكوفيتش
19:25
رونالدو يهاجم جيسوس: نكث وعده مرّتين
19:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026