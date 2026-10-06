فيديو – عملة معدنيّة من المدرّجات تصيب وجه لاعب

🚨 Lo que parecía un gesto de saludo terminó en una agresión. , mediocampista de Santa Fe, recibió un impacto en el rostro por un objeto lanzado desde la tribuna del estadio Metropolitano de Itagüí, durante el partido ante Independiente Medellín. El hecho ocurrió en el minuto 76, cuando el jugador dejaba el campo y se acercó a saludar a los aficionados. Según las primeras versiones, el objeto que lo golpeó sería una moneda. — Teleantioquia (@Teleantioquia) October 6, 2026

تعرّض الكولومبي دانييل توريس، لاعب إنديبندينتي ، لإصابة في وجهه بعدما أصابته عملة معدنيّة ألقيت من المدرّجات، عقب نهاية مباراة فريقه أمام أتلتيكو في الدوري الكولومبي.وجاءت الواقعة عندما توجّه توريس نحو الجماهير بعد صافرة النهاية، وبدأ التصفيق لهم في محاولة لتحيّتهم، قبل أن تصيبه قطعة معدنيّة في منطقة الأنف، ما دفعه إلى التوقّف والإمساك بوجهه وسط تدخل المحيطين به في حين بدا متأثّرًا بالضربة.وأوضح توريس لاحقًا أنّ تصرّفه لم يكن استفزازيًّا، مؤكّدًا أنّ هدفه كان الامتنان للجماهير، وقال إنّ ما حصل جاء نتيجة سوء فهم للحظة.ولم تعلن الجهات المسؤولة حتّى الآن عن هويّة الشخص الذي ألقى العملة أو عن عقوبة رسميّة مرتبطة بالحادث.وأعادت الواقعة الجدل حول سلوك الجماهير داخل الملاعب في ، والإجراءات المطلوبة لمنع تكرار حوادث مماثلة قد تؤدّي إلى إصابات أخطر.