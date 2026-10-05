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إنييستا يكتشف الوجه الأصعب لكرة القدم

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إنييستا يكتشف الوجه الأصعب لكرة القدم
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رياضة

2026-10-05 | 19:21
إنييستا يكتشف الوجه الأصعب لكرة القدم

معتبرًا أنّ العمل مدربًا أكثر توتّرًا قليلًا من مسيرته لاعبًا

كشف الإسباني أندريس إنييستا أنّ انتقاله من أرض الملعب إلى مقاعد التدريب حمل معه مستوى مختلفًا من الضغوط، معتبرًا أنّ العمل مدربًا أكثر توتّرًا قليلًا من مسيرته لاعبًا.
وقال إنييستا، في مقابلة مع صحيفة "ماركا" "الأمر أكثر توتّرًا قليلًا من كونك لاعبًا، لأنّك، حتّى لو لم تحاول السيطرة على كلّ شيء، تحتاج إلى الاحتفاظ بالكثير من التفاصيل والسيناريوهات في ذهنك".
ويتولّى بطل العالم مع إسبانيا تدريب نادي غلف يونايتد في دبي منذ حزيران - يونيو 2026، في أوّل تجربة له كمدير فنيّ بعد اعتزاله اللعب عام 2024، فيما يواصل العمل للحصول على رخصة التدريب الاحترافية.
وأوضح إنييستا أنّ مهمّته الجديدة تتطلّب تعاونًا أكبر مع الجهاز الفنّي واللاعبين، مؤكّدًا أنّه يحاول نقل الخبرات التي اكتسبها خلال مسيرته الطويلة إلى لاعبيه، خصوصًا تلك التفاصيل التي لا يمكن تعلّمها في الدورات التدريبية وحدها.
وتطرّق نجم برشلونة السابق أيضًا إلى احتمال تدريب النادي الكتالوني مستقبلًا، معتبرًا أنّ تولي المهمة سيكون أمرًا رائعًا بالنسبة إليه، لكنّه شدّد على أنّه يركّز حاليًّا على تجربته الأولى ولا يضع العودة إلى برشلونة هدفًا مباشرًا في هذه المرحلة.
 

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