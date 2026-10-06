رونالدو يهاجم جيسوس: نكث وعده مرّتين

خرج عن صمته بشأن أزمته مع مدرّب المنتخب جيسوس، مؤكدًا أنّ فقدان الثقة بينهما كان السبب وراء مغادرته معسكر المنتخب قبل مواجهة الدنمارك.وأوضح ، في بيان مطوّل، أنّ جيسوس وضع معه منذ بداية الموسم خطّة محدّدة لمشاركته مع ، تتناسب مع حالته البدنيّة، قبل أن يفاجئه يوم مباراة بطلب الاستعداد للمشاركة لمدّة 30 دقيقة.وأكّد قائد البرتغال أنّه وافق على طلب المدرّب وبدأ الإحماء منذ نهاية الشوط الأوّل، لكنّه لم يدخل المباراة، معتبرًا أنّ جيسوس لم يفِ بما وعده به.وأضاف رونالدو أنّ اجتماعًا لاحقًا جمعه بالمدرب وانتهى باتّفاق يقضي بتوضيح حقيقة ما جرى خلال المؤتمر الصحفي التالي، إلّا أنّ جيسوس، بحسب روايته، لم يلتزم بذلك أيضًا.إنّ هذه كانت "المرة الثانية التي تُنكث فيها الكلمة"، ما دفعه إلى مغادرة المعسكر، معترفًا في الوقت نفسه بأنّ قراره كان خاطئًا، ومعتذرًا إلى زملائه والجماهير البرتغاليّة.وشدّد صاحب الـ41 عامًا على أنّه لم يعتزل دوليًا، مؤكّدًا استعداده للعودة إلى المنتخب بعد أيّ عقوبة قد تُفرض عليه.