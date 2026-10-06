رقم تاريخي جديد لديوكوفيتش

واصل الصربي ديوكوفيتش كتابة التاريخ، بعدما تُوّج بلقب بطولة المفتوحة في ، محققًا إنجازًا لم يسبقه إليه أي لاعب في تاريخ التنس.وحسم ديوكوفيتش اللقب عقب انسحاب بسبب الإصابة، بينما كان الصربي متقدمًا (7-6) و(0-1)، ليضيف اللقب السابع له في بكين والـ102 في مسيرته الاحترافية.وبهذا التتويج، أصبح صاحب الـ39 عامًا أوّل لاعب في تاريخ التنس يحرز لقبًا واحدًا على الأقلّ خلال 21 موسمًا متتاليًا، في سلسلة بدأت عام 2006 واستمرت حتى 2026.كما حافظ ديوكوفيتش على سجلّه المثالي في بطولة بكين، رافعًا رصيده إلى 34 انتصارًا من دون أي هزيمة، بعدما سبق أن تُوّج بالبطولة في جميع مشاركاته السابقة.ووصل الصربي إلى لقبه الـ102، ليصبح على بعد لقب واحد فقط من معادلة رصيد السويسري روجر فيدرر، صاحب 103 ألقاب في البطولات الفردية.ويأتي الإنجاز بعد انتظار تجاوز تسعة أشهر منذ بداية الموسم، قبل أن ينجح ديوكوفيتش في افتتاح رصيده من الألقاب لعام 2026.