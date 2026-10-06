هدف بعد ثوانٍ يدخل التاريخ مرتين

احتاج أرتيم شومانسكي إلى 10 ثوانٍ فقط ليكتب اسمه في التاريخ، بعدما سجّل أسرع هدف في تاريخ الأمم الأوروبية، وأسرع هدف في تاريخ منتخب بيلاروسيا، خلال الفوز على فنلندا (1-0).وفاجأ شومانسكي الدفاع الفنلندي مباشرة بعد صافرة البداية، قبل أن يودع الشباك ويمنح منتخب بلاده تقدمًا مبكرًا حسم به المباراة في نهاية المطاف.وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد "يويفا"، أصبح هدف شومانسكي الأسرع في تاريخ البطولة، بعدما جاء بعد 10 ثوانٍ فقط من انطلاق اللقاء.وفي الوقت نفسه، دخل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا تاريخ منتخب بلاده أيضًا، بعدما أصبح صاحب أسرع هدف دولي في تاريخ بيلاروسيا، متجاوزًا الرقم السابق المسجل تيموفي كالاتشيف، الذي هز شباك ألبانيا بعد 41 ثانية عام 2006.ولم يتوقف تأثير شومانسكي عند الهدف، إذ حصل منتخب بيلاروسيا لاحقًا على ركلة جزاء، لكن زاخار فولكوف فشل في تحويلها إلى الهدف الثاني.وحافظ المنتخب البيلاروسي على تقدّمه حتى صافرة النهاية، ليحقق فوزًا ثمينًا، بينما تحوّل هدف شومانسكي إلى لقطة تاريخية مزدوجة.