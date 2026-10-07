أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

دافيد سيلفا يعود إلى الملاعب

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
دافيد سيلفا يعود إلى الملاعب
A-
A+

رياضة

2026-10-07 | 09:58
دافيد سيلفا يعود إلى الملاعب

أعرب بطل العالم مع إسبانيا عن سعادته بخوض التجربة الجديدة

فاجأ النجم الإسباني السابق دافيد سيلفا جماهير كرة القدم، اليوم الأربعاء، بإعلان عودته إلى الملاعب بعد 3 أعوام على اعتزاله، عقب توقيعه عقدًا قصير الأمد مع نادي سوبريم شا تين، المنافس في الدوري الممتاز لهونغ كونغ.
وكان سيلفا قد أنهى مسيرته الاحترافية في تموز 2023، بعدما تعرّض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي خلال تحضيرات ريال سوسييداد للموسم الجديد، قبل أن يقرّر العودة إلى اللعب بعمر 40 عامًا.
وأعرب بطل العالم مع إسبانيا عن سعادته بخوض التجربة الجديدة، مؤكدًا تطلّعه إلى التعرّف إلى ثقافة هونغ كونغ وكرة القدم فيها، على أن ينضم قريبًا إلى تدريبات فريقه الجديد استعدادًا للعودة إلى المنافسات. 
ويُعدّ سيلفا أحد أبرز لاعبي جيله، بعدما توّج مع المنتخب الإسباني بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا عامَي 2008 و2012.
كما صنع مسيرة استثنائية مع مانشستر سيتي بين عامَي 2010 و2020، حصد خلالها 4 ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، إلى جانب مجموعة من الكؤوس المحلّيّة.
ويحتلّ سوبريم شا تين حاليًا مركزًا متأخرًا في الدوري، فيما تُعدّ صفقة سيلفا واحدةً من أبرز التعاقدات في تاريخ المسابقة. 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - رونالدينيو يعود إلى الملاعب بعمر 46 عامًا
2026-08-20

فيديو - رونالدينيو يعود إلى الملاعب بعمر 46 عامًا

فيديو - ميسي يعود إلى ملاعب الأرجنتين
2026-07-25

فيديو - ميسي يعود إلى ملاعب الأرجنتين

فيديو - لقطة مرعبة من الملاعب الفرنسية
2026-08-14

فيديو - لقطة مرعبة من الملاعب الفرنسية

من السجن إلى الملاعب اليونانية
2026-07-30

من السجن إلى الملاعب اليونانية

دافيد سيلفا يعود إلى الملاعب

رياضة

كرة القدم

دافيد سيلفا

سوبريم شا تين

فالنسيا

ريال سوسيداد

مانشستر سيتي

إسبانيا

العودة الى الأعلى
Aljadeed
كرة ذكيّة تدخل ملاعب السلّة الأميركيّة

اقرأ ايضا في رياضة

كرة ذكيّة تدخل ملاعب السلّة الأميركيّة
19:27

كرة ذكيّة تدخل ملاعب السلّة الأميركيّة

كرة ذكيّة مزوّدة بحسّاس للاتصال اللاسلكي

19:27

كرة ذكيّة تدخل ملاعب السلّة الأميركيّة

كرة ذكيّة مزوّدة بحسّاس للاتصال اللاسلكي

هدف بعد ثوانٍ يدخل التاريخ مرتين
19:26

هدف بعد ثوانٍ يدخل التاريخ مرتين

سجّل أرتيم شومانسكي أسرع هدف في تاريخ دوري الأمم الأوروبية، وأسرع هدف في تاريخ منتخب بيلاروسيا

19:26

هدف بعد ثوانٍ يدخل التاريخ مرتين

سجّل أرتيم شومانسكي أسرع هدف في تاريخ دوري الأمم الأوروبية، وأسرع هدف في تاريخ منتخب بيلاروسيا

رقم تاريخي جديد لديوكوفيتش
19:25

رقم تاريخي جديد لديوكوفيتش

أوّل لاعب في تاريخ التنس يحرز لقبًا واحدًا على الأقلّ خلال 21 موسمًا متتاليًا

19:25

رقم تاريخي جديد لديوكوفيتش

أوّل لاعب في تاريخ التنس يحرز لقبًا واحدًا على الأقلّ خلال 21 موسمًا متتاليًا

اخترنا لكم
كرة ذكيّة تدخل ملاعب السلّة الأميركيّة
19:27
هدف بعد ثوانٍ يدخل التاريخ مرتين
19:26
رقم تاريخي جديد لديوكوفيتش
19:25
رونالدو يهاجم جيسوس: نكث وعده مرّتين
19:24

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026