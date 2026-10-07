دافيد سيلفا يعود إلى الملاعب

فاجأ النجم الإسباني السابق دافيد سيلفا جماهير ، الأربعاء، بإعلان عودته إلى الملاعب بعد 3 أعوام على اعتزاله، عقب توقيعه عقدًا قصير الأمد مع نادي سوبريم شا تين، المنافس في الدوري لهونغ كونغ.وكان سيلفا قد أنهى مسيرته الاحترافية في 2023، بعدما تعرّض لتمزق في الصليبي الأمامي خلال تحضيرات سوسييداد للموسم الجديد، قبل أن يقرّر العودة إلى اللعب بعمر 40 عامًا.وأعرب بطل مع إسبانيا عن سعادته بخوض التجربة الجديدة، مؤكدًا تطلّعه إلى التعرّف إلى ثقافة هونغ كونغ وكرة القدم فيها، على أن ينضم قريبًا إلى تدريبات فريقه الجديد استعدادًا للعودة إلى المنافسات.ويُعدّ سيلفا أحد أبرز لاعبي جيله، بعدما توّج مع المنتخب الإسباني بكأس العالم 2010 وكأس عامَي 2008 و2012.كما صنع مسيرة استثنائية مع مانشستر سيتي بين عامَي 2010 و2020، حصد خلالها 4 ألقاب في الدوري الإنكليزي الممتاز، إلى جانب مجموعة من الكؤوس المحلّيّة.ويحتلّ سوبريم شا تين حاليًا مركزًا متأخرًا في الدوري، فيما تُعدّ صفقة سيلفا واحدةً من أبرز التعاقدات في تاريخ المسابقة.