فيديو - بيدرو يضع حدًا لمسيرة حافلة بـ25 لقبًا

Siento que es el momento. El momento para dar un paso adelante y comenzar una nueva etapa en mi vida. Me voy orgulloso por haber vivido mi sueño y por todas las personas que estuvieron a mi lado para hacerlo realidad. Gracias fútbol por hacerme tan feliz. ❤️⚽️ https://t.co/4sEI3GFGQU — Pedro Rodríguez (@_Pedro17_) October 7, 2026

أعلن الإسباني بيدرو رودريغيز، الأربعاء، اعتزاله الاحترافيّة عن 39 عامًا، واضعًا حدًّا لمسيرة امتدّت نحو عقدين، شهدت تتويجه بأبرز الألقاب مع وتشيلسي ومنتخب .واختار بيدرو ملعب "كامب نو" للإعلان عن قراره عبر مقطع مصوّر، قائلًا إنّه يشعر بأنّ الوقت حان لبدء مرحلة ، ومعبّرًا عن فخره بتحقيق حلمه خلال مسيرته.وبدأ الجناح الإسباني مسيرته مع برشلونة، حيث توّج بـ5 ألقاب في الدوري الإسباني، و3 في ، و3 في كأس الملك، و4 في السوبر الإسباني، و3 في السوبر ، إلى جانب لقبين في للأندية.وانتقل عام 2015 إلى تشيلسي، وحقّق معه الدوري الإنكليزي وكأس الإنكليزي والدوري الأوروبي، قبل أن يخوض تجربتين في إيطاليا مع روما ولاتسيو، الذي شكّل محطته .وعلى الصعيد الدولي، خاض بيدرو 65 مباراة مع إسبانيا وسجّل 17 هدفًا، وتُوّج بكأس 2010 وكأس 2012.وبذلك، يعتزل بيدرو بعد مسيرة جمع خلالها 25 لقبًا كبيرًا بين الأندية والمنتخب.