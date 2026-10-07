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فيديو - بيدرو يضع حدًا لمسيرة حافلة بـ25 لقبًا

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فيديو - بيدرو يضع حدًا لمسيرة حافلة بـ25 لقبًا
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رياضة

2026-10-07 | 12:50
فيديو - بيدرو يضع حدًا لمسيرة حافلة بـ25 لقبًا

أعلن الإسباني بيدرو رودريغيز، اليوم الأربعاء، اعتزاله كرة القدم الاحترافية عن 39 عامًا

أعلن الإسباني بيدرو رودريغيز، اليوم الأربعاء، اعتزاله كرة القدم الاحترافيّة عن 39 عامًا، واضعًا حدًّا لمسيرة امتدّت نحو عقدين، شهدت تتويجه بأبرز الألقاب مع برشلونة وتشيلسي ومنتخب إسبانيا
واختار بيدرو ملعب "كامب نو" للإعلان عن قراره عبر مقطع مصوّر، قائلًا إنّه يشعر بأنّ الوقت حان لبدء مرحلة جديدة، ومعبّرًا عن فخره بتحقيق حلمه خلال مسيرته.
وبدأ الجناح الإسباني مسيرته مع برشلونة، حيث توّج بـ5 ألقاب في الدوري الإسباني، و3 في دوري أبطال أوروبا، و3 في كأس الملك، و4 في السوبر الإسباني، و3 في السوبر الأوروبي، إلى جانب لقبين في كأس العالم للأندية.
وانتقل عام 2015 إلى تشيلسي، وحقّق معه الدوري الإنكليزي وكأس الاتحاد الإنكليزي والدوري الأوروبي، قبل أن يخوض تجربتين في إيطاليا مع روما ولاتسيو، الذي شكّل محطته الأخيرة.
وعلى الصعيد الدولي، خاض بيدرو 65 مباراة مع إسبانيا وسجّل 17 هدفًا، وتُوّج بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012.
وبذلك، يعتزل بيدرو بعد مسيرة جمع خلالها 25 لقبًا كبيرًا بين الأندية والمنتخب.
 
 

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بيدرو رودريغيز

برشلونة

تشيلسي

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