كرة ذكيّة تدخل ملاعب السلّة الأميركيّة

بدأ الأميركي للمحترفين اختبار تقنيّة ، من خلال استخدام كرة ذكيّة مزوّدة بحسّاس للاتصال اللاسلكي خلال عدد من مباريات الفترة التحضيرية للموسم.وأوضح الدوري أنّ ، التي طوّرتها شركة "ويلسون"، قادرة على جمع بيانات مباشرة أثناء اللعب، في خطوة تهدف إلى دراسة إمكانيّة الاستفادة منها مستقبلًا في تطوير القرارات التحكيميّة.لكنّ البيانات التي تجمعها الكرة خلال الاختبارات الحالية ستُستخدم لأغراض البحث والتقييم فقط، ولن يكون لها أي تأثير في قرارات خلال المباريات.ويختبر الدوري بالتوازي أجهزة إلكترونية تُثبّت على معاصم الحكّام، وتتيح لهم التواصل مباشرة مع مركز مراجعة اللقطات في حالات محددة، من بينها مراجعة القرارات بالفيديو، وتصحيح النتيجة، والمشكلات المتعلقة بساعة المباراة.وكانت أجهزة المعصم قد خضعت لاختبارات خلال منافسات الدوري ، قبل توسيع التجربة لتشمل عددًا من مباريات ما قبل انطلاق الموسم.وأكّد الدوري أنّ التقنيتين لن تُعتمدا في مباريات الموسم المنتظم في المرحلة الحالية، إذ لا تزال التجارب مستمرّة لجمع البيانات وتقييم مدى فائدتهما قبل اتخاذ أي قرار بشأن استخدامهما رسميًا مستقبلًا.