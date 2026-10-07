أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

عقوبة لمدرّب ساوثهامبتون في فضيحة التجسس

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
عقوبة لمدرّب ساوثهامبتون في فضيحة التجسس
A-
A+

رياضة

2026-10-07 | 19:02
عقوبة لمدرّب ساوثهامبتون في فضيحة التجسس

أعلن الاتّحاد، إيقاف إيكرت 6 أسابيع عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، مع تعليق تنفيذ العقوبة

فرض الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم عقوبة على مدرب ساوثهامبتون توندا إيكرت، على خلفيّة تورّطه في قضية التجسّس على تدريبات 3 أندية منافسة خلال الموسم الماضي.
وأعلن الاتحاد، يوم أمس الأربعاء، إيقاف إيكرت 6 أسابيع عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، مع تعليق تنفيذ العقوبة حتى نهاية موسم 2027-2028، إلى جانب تغريمه 28 ألف جنيه إسترليني وتوجيه توبيخ رسمي إليه.
واعترف المدرب الألماني بـ3 مخالفات تتعلّق بتوجيه أو السماح بمراقبة تدريبات أكسفورد يونايتد وإيبسويتش تاون وميدلزبره، قبل مواجهات جمعت الفرق بساوثهامبتون بين كانون الأول - ديسمبر 2025 وأيّار - مايو 2026.
ولن يُنفّذ الإيقاف ما لم يرتكب إيكرت مخالفة مشابهة خلال فترة تعليق العقوبة، ما يسمح له بمواصلة قيادة الفريق حاليًا.
وكانت القضية قد تفجّرت بعدما ضُبط أحد أفراد طاقم ساوثهامبتون وهو يصوّر سرًّا تدريبات ميدلزبره قبل مواجهة الفريقين في ملحق الصعود.
وسبق لرابطة الدوري الإنكليزي أن عاقبت ساوثهامبتون بحرمانه من خوض نهائي الملحق، إضافةً إلى خصم 4 نقاط من رصيده هذا الموسم.
وأكّد النادي قبوله القرار، معتبرًا أنّه يطوي فصلًا مؤسفًا من تاريخه.
 

مقالات ذات صلة

فيديو - ريكسهام يسخر من تجسس ساوثهامبتون
2026-09-17

فيديو - ريكسهام يسخر من تجسس ساوثهامبتون

مايوركا يطرد لاعبَين بعد فضيحة جنسيّة
2026-08-29

مايوركا يطرد لاعبَين بعد فضيحة جنسيّة

فضيحة تحكيمية تهزّ الكرة البرتغالية
2026-07-28

فضيحة تحكيمية تهزّ الكرة البرتغالية

فضيحة لحم تهزّ الشارع.. خنزير يُباع على أنه لحم ماشية!
2026-09-14

فضيحة لحم تهزّ الشارع.. خنزير يُباع على أنه لحم ماشية!

عقوبة لمدرّب ساوثهامبتون في فضيحة التجسس

رياضة

كرة القدم

توندا إيكرت

ساوثهامبتون

العودة الى الأعلى
Aljadeed
دافيد سيلفا يعود إلى الملاعب
كرة ذكيّة تدخل ملاعب السلّة الأميركيّة

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - تصريح غريب من نجم تشيلسي خارج ملهى ليلي
19:15

فيديو - تصريح غريب من نجم تشيلسي خارج ملهى ليلي

ردّ الهولندي مازحًا "لا، لست لاعب كرة قدم، أنا فنان"

19:15

فيديو - تصريح غريب من نجم تشيلسي خارج ملهى ليلي

ردّ الهولندي مازحًا "لا، لست لاعب كرة قدم، أنا فنان"

فيديو - عطل مفاجئ يوقف فيران توريس
19:05

فيديو - عطل مفاجئ يوقف فيران توريس


تعرّض أحد إطارات سيارته للثقب

19:05

فيديو - عطل مفاجئ يوقف فيران توريس


تعرّض أحد إطارات سيارته للثقب

بنن تخرج غاضبة من وداع ميسي
19:03

بنن تخرج غاضبة من وداع ميسي

بعثة بنن لم تحصل أيضًا على مكافأة ماليّة أو حصّة من عائدات المباراة

19:03

بنن تخرج غاضبة من وداع ميسي

بعثة بنن لم تحصل أيضًا على مكافأة ماليّة أو حصّة من عائدات المباراة

اخترنا لكم
فيديو - تصريح غريب من نجم تشيلسي خارج ملهى ليلي
19:15
فيديو - عطل مفاجئ يوقف فيران توريس
19:05
بنن تخرج غاضبة من وداع ميسي
19:03
القفز ممنوع في مدرجات بوخوم!
19:01

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026