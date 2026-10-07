عقوبة لمدرّب ساوثهامبتون في فضيحة التجسس

فرض الإنكليزي عقوبة على توندا إيكرت، على خلفيّة تورّطه في قضية التجسّس على تدريبات 3 أندية منافسة خلال الموسم الماضي.وأعلن الاتحاد، يوم أمس الأربعاء، إيقاف إيكرت 6 أسابيع عن جميع الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، مع تعليق تنفيذ العقوبة حتى نهاية موسم 2027-2028، إلى جانب تغريمه 28 ألف جنيه إسترليني وتوجيه توبيخ رسمي إليه.واعترف المدرب الألماني بـ3 مخالفات تتعلّق بتوجيه أو السماح بمراقبة تدريبات أكسفورد وإيبسويتش وميدلزبره، قبل مواجهات جمعت الفرق بساوثهامبتون بين الأول - ديسمبر 2025 وأيّار - 2026.ولن يُنفّذ الإيقاف ما لم يرتكب إيكرت مخالفة مشابهة خلال فترة تعليق العقوبة، ما يسمح له بمواصلة قيادة الفريق حاليًا.وكانت القضية قد تفجّرت بعدما ضُبط أحد أفراد طاقم ساوثهامبتون وهو يصوّر سرًّا تدريبات ميدلزبره قبل مواجهة الفريقين في ملحق الصعود.وسبق لرابطة أن عاقبت ساوثهامبتون بحرمانه من خوض نهائي الملحق، إضافةً إلى خصم 4 نقاط من رصيده هذا الموسم.وأكّد النادي قبوله القرار، معتبرًا أنّه يطوي فصلًا مؤسفًا من تاريخه.