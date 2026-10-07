بنن تخرج غاضبة من وداع ميسي

كشف غيرنوت روهر، منتخب بنن، عن استياء بعثة فريقه من المعاملة التي تلقّتها خلال المباراة الودية أمام ، التي شهدت الظهور الأخير لليونيل بقميص منتخب بلاده.وقال روهر، في تصريحات لإذاعة راديو مونتي كارلو ، إنّ لاعبيه حاولوا الحصول على قمصان والتقاط صور تذكاريّة مع نجوم الأرجنتين، لكنّهم غادروا من دون تحقيق ذلك، مضيفًا أنّ أفراد الأمن منعوا البعثة من دخول النفق المؤدّي إلى غرف الملابس أو الوصول إلى غرفة المنتخب الأرجنتيني.وأوضح المدرب أنّ بنن قدّمت لميسي باقة ورود بألوان علم البلاد، فيما تمكّن شخصيًّا من الحصول على توقيع النجم الأرجنتيني على قميص يعود إلى عام 2018، بعدما سلّمه للمدرب سكالوني الذي أعاده إليه موقّعًا.، أفاد الصحافي رومان مولينا بأنّ بعثة بنن لم تحصل أيضًا على مكافأة مالية أو حصة من عائدات المباراة، وهي معلومات لم يؤكدها الأرجنتيني رسميًا.وانتهت المواجهة بفوز الأرجنتين (3-0)، أمام أكثر من 85 ألف متفرج في ملعب "مونومنتال"، في ليلة خُصّصت لتوديع ميسي دوليًا.