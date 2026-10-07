بنن تخرج غاضبة من وداع ميسي

كشف غيرنوت روهر، مدرب
منتخب بنن، عن استياء بعثة فريقه من المعاملة التي تلقّتها خلال المباراة الودية أمام الأرجنتين
، التي شهدت الظهور الأخير لليونيل ميسي
بقميص منتخب بلاده.
وقال روهر، في تصريحات لإذاعة راديو مونتي كارلو الفرنسية
، إنّ لاعبيه حاولوا الحصول على قمصان والتقاط صور تذكاريّة مع نجوم الأرجنتين، لكنّهم غادروا من دون تحقيق ذلك، مضيفًا أنّ أفراد الأمن منعوا البعثة من دخول النفق المؤدّي إلى غرف الملابس أو الوصول إلى غرفة المنتخب الأرجنتيني.
وأوضح المدرب أنّ بنن قدّمت لميسي باقة ورود بألوان علم البلاد، فيما تمكّن شخصيًّا من الحصول على توقيع النجم الأرجنتيني على قميص يعود إلى عام 2018، بعدما سلّمه للمدرب ليونيل
سكالوني الذي أعاده إليه موقّعًا.
من جهته
، أفاد الصحافي رومان مولينا بأنّ بعثة بنن لم تحصل أيضًا على مكافأة مالية أو حصة من عائدات المباراة، وهي معلومات لم يؤكدها الاتحاد
الأرجنتيني رسميًا.
وانتهت المواجهة بفوز الأرجنتين (3-0)، أمام أكثر من 85 ألف متفرج في ملعب "مونومنتال"، في ليلة خُصّصت لتوديع ميسي دوليًا.