فيديو - عطل مفاجئ يوقف فيران توريس

Ferrán Torres had a flat tire, and they had to go pick him up. 😂 https://t.co/RwBNwnW3RL — WC 2026 (@Viralitity) October 7, 2026

تعرّض الإسباني فيران توريس، ، لموقف غير متوقّع لدى مغادرته للنادي الفرنسي، يوم الأربعاء، بعدما تعرّض أحد إطارات سيارته للثقب.وتوقّفت السيارة التي كانت تقلّ اللاعب خارج مركز تدريبات ، قبل أن ينزل منها بعد اكتشاف العطل وينتقل إلى سيارة أخرى لمتابعة طريقه.واستغلّ عدد من المشجعين توقّف توريس للاقتراب منه، فيما حرص اللاعب على توقيع بعض الأوتوغرافات من نافذة السيارة قبل مغادرته المكان.وجاءت اللقطة بعد أيّام قليلة على عودة المهاجم الإسباني ، عقب مغادرته معسكر منتخب بلاده بسبب آلام مستمرّة في الكاحل الأيسر، حالت دون استكماله فترة التوقّف الدولي.وكان الاتّحاد الإسباني قد أعلن أنّ توريس استطاع في البداية المشاركة في التدريبات والمباريات، قبل أن تقرّر الأجهزة الطبية استبعاده من المعسكر حفاظًا على سلامته.وظهر اللاعب وهو يسير بصورة طبيعية من دون حذاء واقٍ، في وقت لا يزال موقفه من المشاركة في مباراة المقبلة غير محسوم.