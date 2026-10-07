فيديو - تصريح غريب من نجم تشيلسي خارج ملهى ليلي

« Je suis pas un footballeur, je suis un artiste. » 😌 Emanuel Emegha a été vu à la sortie boîte de nuit "Le Cova" à Paris durant cette trêve internationale. 🕺🏿🇳🇱 « J'ai deux jours off, je profite ! » https://t.co/lLLLiC42Cu — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) October 6, 2026

أثار إيميغا، مهاجم ، تفاعلًا واسعًا على ، بعد ظهوره في مقطع مصوّر خارج نادٍ ليلي في خلال فترة التوقف الدولي.وظهر اللاعب البالغ 23 عامًا أمام ملهى "لو كوفا"، حيث اقترب منه عدد من الأشخاص وتبادلوا معه الحديث عن وجوده في باريس وكيف يقضي فترة الراحة.وأوضح إيميغا أنّه حصل على يومين من الإجازة، وأنّه يستغلّ الوقت للاستمتاع بفترة الراحة، قبل أن يسأله أحد الموجودين عن مهنته.وعندما أشار شخص إلى أنّه لاعب كرة قدم، ردّ الهولندي مازحًا "لا، لست لاعب كرة قدم، أنا فنان"، قبل أن يواصل الحديث مع الموجودين.وانتشر المقطع سريعًا وأثار ردود فعل متباينة بين جماهير تشيلسي، خصوصًا أن المهاجم لم يسجّل بعد ظهوره الرسمي مع الفريق هذا الموسم.وكان تشيلسي قد توصّل إلى اتفاق لضم إيميغا من ستراسبورغ عام 2025، قبل أن ينتقل اللاعب رسميًا إلى صفوف النادي اللندني في صيف 2026.ولم يشر اللاعب في المقطع إلى وجود أي مشكلة مع النادي، مؤكدًا أن خروجه جاء خلال يومَي إجازة.