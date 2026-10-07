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فيديو - تصريح غريب من نجم تشيلسي خارج ملهى ليلي

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فيديو - تصريح غريب من نجم تشيلسي خارج ملهى ليلي
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رياضة

2026-10-07 | 19:15
فيديو - تصريح غريب من نجم تشيلسي خارج ملهى ليلي

ردّ الهولندي مازحًا "لا، لست لاعب كرة قدم، أنا فنان"

أثار الهولندي إيمانويل إيميغا، مهاجم تشيلسي، تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في مقطع مصوّر خارج نادٍ ليلي في العاصمة الفرنسية باريس خلال فترة التوقف الدولي.
وظهر اللاعب البالغ 23 عامًا أمام ملهى "لو كوفا"، حيث اقترب منه عدد من الأشخاص وتبادلوا معه الحديث عن وجوده في باريس وكيف يقضي فترة الراحة.
وأوضح إيميغا أنّه حصل على يومين من الإجازة، وأنّه يستغلّ الوقت للاستمتاع بفترة الراحة، قبل أن يسأله أحد الموجودين عن مهنته.
وعندما أشار شخص إلى أنّه لاعب كرة قدم، ردّ الهولندي مازحًا "لا، لست لاعب كرة قدم، أنا فنان"، قبل أن يواصل الحديث مع الموجودين.
وانتشر المقطع سريعًا وأثار ردود فعل متباينة بين جماهير تشيلسي، خصوصًا أن المهاجم لم يسجّل بعد ظهوره الرسمي مع الفريق هذا الموسم.
وكان تشيلسي قد توصّل إلى اتفاق لضم إيميغا من ستراسبورغ عام 2025، قبل أن ينتقل اللاعب رسميًا إلى صفوف النادي اللندني في صيف 2026.
ولم يشر اللاعب في المقطع إلى وجود أي مشكلة مع النادي، مؤكدًا أن خروجه جاء خلال يومَي إجازة.
 

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رياضة

كرة القدم

إيمانويل إيميغا

تشيلسي

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