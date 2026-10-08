فيديو - خمس ساعات... كندية تحطم رقمها القياسي

حافظت على وضعيّة "البلانك" لمدّة خمس ساعات كاملة

حقّقت الكندية دونا جين وايلد إنجازًا لافتًا في سن الـ61، بعدما حافظت على وضعيّة "البلانك" لمدّة خمس ساعات كاملة، محطّمةً رقمها القياسي السابق لأطول مدّة تسجّلها امرأة في هذه الوضعيّة.

وجاء الإنجاز خلال دورة هانتسمان العالميّة لكبار السنّ في الأميركية، وسط تشجيع الحاضرين الذين احتفلوا معها فور وصول العدّاد إلى حاجز الساعات الخمس. وأعلن منظّمو أنّ وايلد سجلت رقمًا عالميًّا جديدًا في فئة السيّدات.

وكانت وايلد تحمل الرقم القياسي السابق بعدما حافظت على الوضعيّة لمدّة 4 ساعات و30 دقيقة و11 ثانية في عام 2024، وهو الإنجاز المسجّل رسميًا لدى موسوعة .

ولا يُعد هذا الرقم الوحيد في سجّل الكندية، إذ سبق لها أيضًا إنجاز 1575 تمرين ضغط خلال ساعة واحدة عام 2024، لتحقّق رقمًا عالميًا آخر في فئة السيدات.

وأنهت وايلد محاولتها الجديدة وهي لا تزال محافظة على الوضعيّة بالشكل المطلوب، قبل أن تنهض وسط تصفيق الحاضرين احتفالًا بإتمام الساعات الخمس كاملة.