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تشاكا يواجه عقوبة مالية في سويسرا

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تشاكا يواجه عقوبة مالية في سويسرا
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رياضة

2026-10-08 | 19:33
تشاكا يواجه عقوبة مالية في سويسرا

بعد إقراره بالحصول على شهادة مزوّرة للتطعيم ضد فيروس كورونا

عوقب السويسري غرانيت تشاكا، قائد سندرلاند ومنتخب بلاده، بغرامة معلّقة التنفيذ بقيمة 150 ألف فرنك سويسري، تعادل نحو 136 ألف جنيه إسترليني، بعد إقراره بالحصول على شهادة مزوّرة للتطعيم ضد فيروس كورونا.
وتتكون العقوبة من 50 غرامة يوميّة، قيمة كلّ منها 3000 فرنك سويسري، مع فترة اختبار تمتدّ لعامين، لكنّها لن تُنفّذ إذا لم يرتكب اللاعب أي مخالفة جديدة خلال هذه المدة.
وكان تشاكا قد حصل على الشهادة المزوّرة عام 2022، خلال فترة لعبه مع أرسنال، قبل أن يعترف لاحقًا بأنّه اتخذ قرارًا خاطئًا بسبب مخاوفه وشكوكه تجاه لقاحات كورونا في ذلك الوقت.
وأكّد اللاعب أنّه تعاون بالكامل مع النيابة العامّة في لوسيرن، ودفع التكاليف القضائيّة، وقبل الحكم الصادر بحقّه، مشدّدًا على تحمّله مسؤوليّة ما فعله.
وكان تشاكا قد غاب عن المباريات الأخيرة لمنتخب سويسرا خلال فترة التحقيق، فيما لم يُحسم بعد تأثير الحكم على مستقبله الدولي.
 

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غرانيت تشاكا

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