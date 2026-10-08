تشاكا يواجه عقوبة مالية في سويسرا

عوقب السويسري غرانيت تشاكا، قائد سندرلاند ومنتخب بلاده، بغرامة معلّقة التنفيذ بقيمة 150 ألف ، تعادل نحو 136 ألف جنيه إسترليني، بعد إقراره بالحصول على شهادة مزوّرة للتطعيم ضد .وتتكون العقوبة من 50 غرامة يوميّة، قيمة كلّ منها 3000 فرنك سويسري، مع فترة اختبار تمتدّ لعامين، لكنّها لن تُنفّذ إذا لم يرتكب اللاعب أي مخالفة خلال هذه المدة.وكان تشاكا قد حصل على الشهادة المزوّرة عام 2022، خلال فترة لعبه مع ، قبل أن يعترف لاحقًا بأنّه اتخذ قرارًا خاطئًا بسبب مخاوفه وشكوكه تجاه لقاحات كورونا في ذلك الوقت.وأكّد اللاعب أنّه تعاون بالكامل مع العامّة في لوسيرن، ودفع التكاليف القضائيّة، وقبل الحكم الصادر بحقّه، مشدّدًا على تحمّله مسؤوليّة ما فعله.وكان تشاكا قد غاب عن المباريات لمنتخب خلال فترة التحقيق، فيما لم يُحسم بعد تأثير الحكم على مستقبله الدولي.