دافيد سيلفا ينفي عودته إلى الملاعب

نفى الإسباني دافيد سيلفا، نجم السابق، التقارير التي تحدّثت عن عودته إلى عبر نادي سوبريم شاتين في .وكان اسم سيلفا قد ارتبط خلال الساعات الماضية بإمكانية الانضمام إلى النادي، في خطوة كانت ستعيد بطل وأوروبا إلى الملاعب بعد اعتزاله اللعب عام 2023.لكنّ لاعب الوسط الإسباني السابق أوضح أنّه لا يعتزم العودة إلى المنافسات، واضعًا حدًّا للتكهنات التي انتشرت بشأن خوضه تجربة في .وكان سيلفا قد أعلن اعتزاله بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة خلال فترة وجوده مع سوسيداد، منهياً مسيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا.ويُعدّ من أبرز لاعبي جيله، بعدما حقق أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي مع سيتي، إلى جانب التتويج بكأس العالم 2010 وبطولتي 2008 و2012 مع منتخب .وبذلك، تبقى عودة سيلفا إلى الملاعب مستبعدة في الوقت الحالي، رغم التقارير التي ربطته بالنادي القادم من هونغ .