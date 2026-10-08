دافيد سيلفا ينفي عودته إلى الملاعب

نفى الإسباني دافيد سيلفا، نجم مانشستر سيتي
السابق، التقارير التي تحدّثت عن عودته إلى كرة القدم
عبر نادي سوبريم شاتين في هونغ كونغ
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وكان اسم سيلفا قد ارتبط خلال الساعات الماضية بإمكانية الانضمام إلى النادي، في خطوة كانت ستعيد بطل العالم
وأوروبا إلى الملاعب بعد اعتزاله اللعب عام 2023.
لكنّ لاعب الوسط الإسباني السابق أوضح أنّه لا يعتزم العودة إلى المنافسات، واضعًا حدًّا للتكهنات التي انتشرت بشأن خوضه تجربة جديدة
في آسيا
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وكان سيلفا قد أعلن اعتزاله بعد تعرضه لإصابة خطيرة في الركبة خلال فترة وجوده مع ريال
سوسيداد، منهياً مسيرة امتدت لأكثر من 20 عامًا.
ويُعدّ من أبرز لاعبي جيله، بعدما حقق أربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي مع مانشستر
سيتي، إلى جانب التتويج بكأس العالم 2010 وبطولتي أوروبا
2008 و2012 مع منتخب إسبانيا
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وبذلك، تبقى عودة سيلفا إلى الملاعب مستبعدة في الوقت الحالي، رغم التقارير التي ربطته بالنادي القادم من هونغ كونغ
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