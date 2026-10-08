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فيديو - حركة قاتلة داخل الحلبة تودي بحياة حكم

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فيديو - حركة قاتلة داخل الحلبة تودي بحياة حكم
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رياضة

2026-10-08 | 19:39
فيديو - حركة قاتلة داخل الحلبة تودي بحياة حكم

طبّق المصارع على الحكم حركة "بايلدرايفر" الخطرة، المعروفة في المكسيك باسم "مارتينيتي"، ليسقط أرضًا

أوقفت السلطات المكسيكية المصارع المعروف باسم "إل هيخو دي فيشمان"، بعد وفاة الحكم المخضرم جيراردو غيرمان بينيدا، البالغ 75 عامًا، خلال عرض للمصارعة الحرّة في ولاية هيدالغو.
ووقعت الحادثة خلال مواجهة جمعت "إل هيخو دي فيشمان" بماسكارا ساغرادا، عندما طبّق المصارع على الحكم حركة "بايلدرايفر" الخطرة، المعروفة في المكسيك باسم "مارتينيتي"، ليسقط أرضًا.
ووصلت فرق الإسعاف إلى المكان لاحقًا، لكنّها أكّدت وفاة الحكم، فيما أشارت تقارير إلى عدم وجود طاقم طبّي أو سيارة إسعاف داخل القاعة وقت الواقعة.
وأوقفت الشرطة المصارع، البالغ 36 عامًا، ووضعته تحت تصرّف النيابة العامّة، التي فتحت تحقيقًا بشبهة القتل غير العمد، على أن تحدّد نتائج الطبّ الشرعي ما إذا كانت الحركة هي السبب المباشر للوفاة.
وقد تصل العقوبة، في حال توجيه التهمة رسميًا والإدانة، إلى السجن بين 5 و15 عامًا.
وكان بينيدا قد أمضى نحو ثلاثة عقود حكمًا للمصارعة، بعدما سبق له أن خاض مسيرة كمصارع تحت اسم "إل بوهو نيغرو الثاني".
 
 

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