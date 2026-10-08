المطالبة بسجن طبيب مارادونا 12 عامًا

طلبت في الحكم بالسجن 12 عامًا على ليوبولدو لوكي، الطبيب الشخصي للأسطورة الراحل أرماندو مارادونا، إلى جانب منعه من ممارسة المهنة لمدّة 10 سنوات، في القضية المتعلّقة بوفاة النجم الأرجنتيني عام 2020.ويواجه لوكي تهمة القتل العمد مع القصد الاحتمالي، فيما طلب الادعاء عقوبة بالسجن 10 سنوات بحقّ فورليني، منسّقة الرعايّة المنزليّة، و8 سنوات بحقّ الطبيبة النفسيّة أغوستينا كوساتشوف، مع منعهما من ممارسة المهنة لمدّة 10 سنوات.وطلبت أيضًا السجن 5 سنوات بحقّ عالم النفس كارلوس دياز، و4 سنوات لكلّ من مسؤول التمريض ماريانو بيروني والممرض ريكاردو ألميرون، بتهمة القتل غير العمد، في مقابل طلب تبرئة الطبيب بيدرو دي سبانيا.وأكّد الادّعاء في مرافعته الختاميّة أنّ الفريق الطبّي ارتكب مخالفات وإهمالات خلال فترة العلاج المنزلي لمارادونا، ووصف منظومة الرعاية بأنّها اتّسمت بـ"الفوضى المطلقة".وكانت المحاكمة قد بدأت في 14 - أبريل، وشملت 45 جلسة لسماع الأدلة، و75 شهادة، إلى جانب عرض نحو 100 رسالة مستخرجة من هواتف المتهمين.