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فيديو - بوتافوغو يستثمر شعبيةّ زياش عبر فيلم وثائقي

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فيديو - بوتافوغو يستثمر شعبيةّ زياش عبر فيلم وثائقي
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رياضة

2026-10-08 | 19:42
فيديو - بوتافوغو يستثمر شعبيةّ زياش عبر فيلم وثائقي

أنتج فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "زياش: نجم المغرب"

حوّل نادي بوتافوغو البرازيلي تعاقده مع النجم المغربي حكيم زياش إلى مشروع تسويقي يتجاوز حدود الملعب، بعدما أنتج فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "زياش: نجم المغرب"، ضمن خطّة تهدف إلى تعزيز حضور النادي لدى الجماهير المغربية حول العالم.
ويتناول الفيلم الأيّام الأولى لزياش في ريو دي جانيرو، من استقباله في المطار وتقديمه أمام الجماهير، وصولًا إلى بدايته مع الفريق، إلى جانب إبراز علاقته بالمغرب ومكانته لدى الجماهير هناك.
وجاءت الخطوة بعد الارتفاع الكبير في تفاعل الجمهور المغربي مع حسابات بوتافوغو عقب التعاقد مع اللاعب. وبين 7 و30 أيلول - سبتمبر، كسب النادي أكثر من 300 ألف متابع جديد، بينهم أكثر من 262 ألفًا من المغرب، فيما حقّقت المواد المرتبطة بزياش نحو 64 مليون ظهور و34 مليون مشاهدة فيديو.
كما يخطّط بوتافوغو لإنتاج محتوى دوري مخصّص للجمهور المغربي، إلى جانب إطلاق منتجات تجاريّة واستثمار الروابط الثقافيّة بين المغرب والنادي ومدينة ريو دي جانيرو.
وحقّق الفيلم قرابة 40 ألف مشاهدة خلال أوّل 24 ساعة من طرحه، في مؤشّر على نجاح الخطوة الأولى من استراتيجيّة النادي للتوسّع دوليًّا عبر شعبية زياش.
 
 

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