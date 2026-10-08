فيديو - بوتافوغو يستثمر شعبيةّ زياش عبر فيلم وثائقي

🟣🎥 #تقرير_خاص | في خطوة تسويقية قام نادي بوتافوغو البرازيلي بإنتاج فيلم وثائقي عن الوافد الجديد المغربي حكيم زياش، مبادرة تهدف إلى الترويج للنجم المغربي واستقطاب اهتمام الجاليات المغربية عبر العالم 🎙️ تقرير | باتريسيا لوبيس @patilopesx https://t.co/x8p3ReJy0z — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTSNews) October 8, 2026

حوّل نادي بوتافوغو البرازيلي تعاقده مع النجم حكيم زياش إلى مشروع تسويقي يتجاوز حدود الملعب، بعدما أنتج فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "زياش: نجم "، ضمن خطّة تهدف إلى تعزيز حضور النادي لدى الجماهير المغربية حول .ويتناول الفيلم الأيّام الأولى لزياش في ريو دي جانيرو، من استقباله في وتقديمه أمام الجماهير، وصولًا إلى بدايته مع الفريق، إلى جانب إبراز علاقته بالمغرب ومكانته لدى الجماهير هناك.وجاءت الخطوة بعد الارتفاع الكبير في تفاعل الجمهور المغربي مع حسابات بوتافوغو عقب التعاقد مع اللاعب. وبين 7 و30 أيلول - سبتمبر، كسب النادي أكثر من 300 ألف متابع جديد، بينهم أكثر من 262 ألفًا من المغرب، فيما حقّقت المواد المرتبطة بزياش نحو 64 مليون ظهور و34 مليون مشاهدة فيديو.كما يخطّط بوتافوغو لإنتاج محتوى مخصّص للجمهور المغربي، إلى جانب إطلاق منتجات تجاريّة واستثمار الروابط الثقافيّة بين المغرب والنادي ومدينة ريو دي جانيرو.وحقّق الفيلم قرابة 40 ألف مشاهدة خلال أوّل 24 ساعة من طرحه، في مؤشّر على نجاح الخطوة الأولى من استراتيجيّة النادي للتوسّع دوليًّا عبر شعبية زياش.