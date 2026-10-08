ظرف غامض يثير الشبهات حول الكرة الذهبية

كشف باسكال ، المدير السابق لمجلّة "فرانس " والمسؤول السابق عن ، عن واقعة أثارت الشبهات خلال فترة إشرافه على الجائزة، بعدما حاول وكيل أحد اللاعبين التأثير في طريقة تقديم ترشيح موكّله أمام أعضاء لجنة التصويت.وأوضح فيري، في مقابلة مع صحيفة "ماركا"، أنّ الوكيل طلب الاجتماع به، وبدأ باستعراض إنجازات اللاعب وأرقامه وموسمه، قبل أن يسأله بصورة مباشرة عمّا إذا كان يستطيع "تسويق" ترشيحه أمام المصوّتين، وهو ما رفضه المسؤول الفرنسي.وأضاف أنّه اضطر خلال الاجتماع إلى مغادرة المكتب للحظات للردّ على اتصال هاتفي، وعندما عاد كان الوكيل قد غادر المكان، فيما وجد ظرفًا موضوعًا على الطاولة.وقال فيري إنّه أخذ الظرف وسلّمه مباشرة إلى قسم الاستقبال، مؤكدًّا أنّه لم يفتحه، ولا يعرف حتّى ما كان بداخله، كما أنّ الوكيل لم يتحدّث معه لاحقًا عن الواقعة.ولم يكشف فيري هويّة الوكيل أو اللاعب المعني، كما لم يؤكّد أنّ الظرف كان يحتوي على أموال.وتحدّثت تقارير عن أن اللاعب سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي ولم يفز بالكرة الذهبيّة، إلّا أنّ فيري لم يؤكّد هذه المعلومة.وتأتي هذه التصريحات قبل حفل 2026، المقرر في 26 تشرين الأوّل - أكتوبر في .