أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

ظرف غامض يثير الشبهات حول الكرة الذهبية

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
ظرف غامض يثير الشبهات حول الكرة الذهبية
A-
A+

رياضة

2026-10-08 | 19:44
ظرف غامض يثير الشبهات حول الكرة الذهبية

حاول وكيل أحد اللاعبين التأثير في طريقة تقديم ترشيح موكّله أمام أعضاء لجنة التصويت

كشف باسكال فيري، المدير السابق لمجلّة "فرانس فوتبول" والمسؤول السابق عن جائزة الكرة الذهبية، عن واقعة أثارت الشبهات خلال فترة إشرافه على الجائزة، بعدما حاول وكيل أحد اللاعبين التأثير في طريقة تقديم ترشيح موكّله أمام أعضاء لجنة التصويت.
وأوضح فيري، في مقابلة مع صحيفة "ماركا"، أنّ الوكيل طلب الاجتماع به، وبدأ باستعراض إنجازات اللاعب وأرقامه وموسمه، قبل أن يسأله بصورة مباشرة عمّا إذا كان يستطيع "تسويق" ترشيحه أمام المصوّتين، وهو ما رفضه المسؤول الفرنسي.
وأضاف أنّه اضطر خلال الاجتماع إلى مغادرة المكتب للحظات للردّ على اتصال هاتفي، وعندما عاد كان الوكيل قد غادر المكان، فيما وجد ظرفًا موضوعًا على الطاولة.
وقال فيري إنّه أخذ الظرف وسلّمه مباشرة إلى قسم الاستقبال، مؤكدًّا أنّه لم يفتحه، ولا يعرف حتّى اليوم ما كان بداخله، كما أنّ الوكيل لم يتحدّث معه لاحقًا عن الواقعة.
ولم يكشف فيري هويّة الوكيل أو اللاعب المعني، كما لم يؤكّد أنّ الظرف كان يحتوي على أموال.
وتحدّثت تقارير عن أن اللاعب سبق له اللعب في الدوري الإنجليزي ولم يفز بالكرة الذهبيّة، إلّا أنّ فيري لم يؤكّد هذه المعلومة.
وتأتي هذه التصريحات قبل حفل الكرة الذهبية 2026، المقرر في 26 تشرين الأوّل - أكتوبر في لندن.
 

مقالات ذات صلة

يامال: أستحق الكرة الذهبية هذا العام
2026-09-13

يامال: أستحق الكرة الذهبية هذا العام

حظوظ مبابي في الفوز بالكرة الذهبية تنهار
2026-07-14

حظوظ مبابي في الفوز بالكرة الذهبية تنهار

ميسي يطارد الكرة الذهبية التاسعة بإنجاز تاريخي.. ورونالدو خارج السباق!
2026-09-09

ميسي يطارد الكرة الذهبية التاسعة بإنجاز تاريخي.. ورونالدو خارج السباق!

طلاق محمد سمير و كادي القيسي يشعل الجدل ورسالة غامضة تثير التساؤلات
2026-08-01

طلاق محمد سمير و كادي القيسي يشعل الجدل ورسالة غامضة تثير التساؤلات

ظرف غامض يثير الشبهات حول الكرة الذهبية

رياضة

كرة القدم

الكرة الذهبية

فرانس فوتبول

العودة الى الأعلى
Aljadeed
فيديو - خمس ساعات... كندية تحطم رقمها القياسي
فيديو - تصريح غريب من نجم تشيلسي خارج ملهى ليلي

اقرأ ايضا في رياضة

إصابة خارج الملاعب لخمسة لاعبين من فريق واحد
19:46

إصابة خارج الملاعب لخمسة لاعبين من فريق واحد

تعرّض خمسة لاعبين من نادي غنجة الأذربيجاني لكرة السلّة لإصابات، بعدما هبط بهم مصعد

19:46

إصابة خارج الملاعب لخمسة لاعبين من فريق واحد

تعرّض خمسة لاعبين من نادي غنجة الأذربيجاني لكرة السلّة لإصابات، بعدما هبط بهم مصعد

فضيحة شهادات تدريب تلاحق نجومًا في البرازيل
19:45

فضيحة شهادات تدريب تلاحق نجومًا في البرازيل

اتّهم الأرجنتيني أليخاندرو مانكوسو، اللاعب السابق ومساعد دييغو مارادونا، ببيع شهادات تدريب مزعومة لنجوم سابقين

19:45

فضيحة شهادات تدريب تلاحق نجومًا في البرازيل

اتّهم الأرجنتيني أليخاندرو مانكوسو، اللاعب السابق ومساعد دييغو مارادونا، ببيع شهادات تدريب مزعومة لنجوم سابقين

فيديو - بوتافوغو يستثمر شعبيةّ زياش عبر فيلم وثائقي
19:42

فيديو - بوتافوغو يستثمر شعبيةّ زياش عبر فيلم وثائقي

أنتج فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "زياش: نجم المغرب"

19:42

فيديو - بوتافوغو يستثمر شعبيةّ زياش عبر فيلم وثائقي

أنتج فيلمًا وثائقيًا قصيرًا بعنوان "زياش: نجم المغرب"

اخترنا لكم
إصابة خارج الملاعب لخمسة لاعبين من فريق واحد
19:46
فضيحة شهادات تدريب تلاحق نجومًا في البرازيل
19:45
فيديو - بوتافوغو يستثمر شعبيةّ زياش عبر فيلم وثائقي
19:42
المطالبة بسجن طبيب مارادونا 12 عامًا
19:40

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026