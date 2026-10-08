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فضيحة شهادات تدريب تلاحق نجومًا في البرازيل

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فضيحة شهادات تدريب تلاحق نجومًا في البرازيل
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رياضة

2026-10-08 | 19:45
فضيحة شهادات تدريب تلاحق نجومًا في البرازيل

اتّهم الأرجنتيني أليخاندرو مانكوسو، اللاعب السابق ومساعد دييغو مارادونا، ببيع شهادات تدريب مزعومة لنجوم سابقين

تفجّرت في البرازيل قضية واسعة بعد تحقيق صحفي استمر قرابة عامين، اتّهم الأرجنتيني أليخاندرو مانكوسو، اللاعب السابق ومساعد دييغو مارادونا، ببيع شهادات تدريب مزعومة لنجوم سابقين مقابل نحو 20 ألف دولار.
وبحسب تحقيق "يو أو إل"، كان مانكوسو يعرض على اللاعبين الحصول خلال نحو 10 أيام على أربع رخص تدريب، بينها الرخصة الاحترافيّة، من دون إكمال المسار الدراسي المعتاد الذي يمتدّ سنوات. 
وكشفت التحقيقات تسجيلات صوتيّة ورسائل كان يؤكّد فيها وجود ترتيبات تسمح بتسريع العمليّة، وهو ما نفته الجهة الأرجنتينيّة المنسوب إليها إصدار الشهادات.
ووردت أسماء بارزة في القضية، بينها تياغو سيلفا، روبرتو كارلوس، فيليبي ميلو، دييغو لوغانو، باولو غيريرو وأليكس دي سوزا.
وأكّد عدد من اللاعبين أنّهم دفعوا للحصول على مسار مختصر، لكنّهم قالوا إنهم لم يكونوا يعلمون أنّ الشهادات مزوّرة. وفي حالة فيليبي ميلو، طلب استرداد أمواله بعدما أثارت الإجراءات شكوكه، وحصل على المبلغ لاحقًا.
أمّا مانكوسو فنفى بيع شهادات مزوّرة، مؤكّدًا أنّ دوره اقتصر على تسهيل الاتّصالات، فيما تواصل الجهات الرياضيّة في البرازيل التحقّق من صحّة الرخص ومسؤوليّة كلّ طرف.
 

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رياضة

كرة القدم

أليخاندرو مانكوسو

تياغو سيلفا

روبرتو كارلوس

فيليبي ميلو

دييغو لوغانو

باولو غيريرو

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