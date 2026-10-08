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إصابة خارج الملاعب لخمسة لاعبين من فريق واحد

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إصابة خارج الملاعب لخمسة لاعبين من فريق واحد
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رياضة

2026-10-08 | 19:46
إصابة خارج الملاعب لخمسة لاعبين من فريق واحد

تعرّض خمسة لاعبين من نادي غنجة الأذربيجاني لكرة السلّة لإصابات، بعدما هبط بهم مصعد

تعرّض خمسة لاعبين من نادي غنجة الأذربيجاني لكرة السلّة لإصابات، بعدما هبط بهم مصعد فندق الفريق بشكل مفاجئ مسافة ثلاثة طوابق في إسطنبول، قبل ساعات من مواجهة إسَنلر إروكسبور التركي في كأس أوروبا لكرة السلة.
وكشف مدرب غنجة، مارتن كنيجيفيتش، أنّ الحادث وقع في الفندق الذي أقام فيه الفريق قبل المباراة، مؤكّدًا أنّ لاعبيه كانوا محظوظين لعدم تعرّضهم لإصابات أخطر قد تغيّر مسيرتهم أو حياتهم.
وطلب النادي الأذربيجاني تأجيل المباراة بسبب إصابة خمسة من لاعبيه، إلّا أنّ الاتحاد الدولي لكرة السلّة رفض الطلب، ما أجبر الفريق على خوض اللقاء بتشكيلة منقوصة.
وشارك عشرة لاعبين فقط من أصل 12 مسجّلين في القائمة، فيما غاب لاعبان تمامًا، وشارك أيدين إبراهيموف لدقيقتين وتسع ثوانٍ فقط.
ورغم الظروف الصعبة، قلّص غنجة الفارق إلى 10 نقاط مع نهاية الربع الثالث، قبل أن يخسر المباراة (92-63).
وانتقد كنيجيفيتش بشدّة رفض التأجيل، معتبرًا أنّ ما حدث لفريقه كان يجب أن يؤخذ في الاعتبار قبل إقامة المباراة.
 

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