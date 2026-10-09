جائزة الريادة في التحول بالذكاء الاصطناعي لجهة رياضية

حصلت اللجنة العليا
للمشاريع والإرث في دولة قطر على جائزة الريادة في التحول بالذكاء الاصطناعي، المقدمة من وزارة الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، تقديراً لجهودها في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها ضمن مختلف مجالات العمل المؤسسي.
وسلم الجائزة السيد سامي محمد الشمري، الوكيل المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تسلمتها نيابةً عن اللجنة العليا السيدة عائشة الكواري، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات.
ويعكس هذا التكريم التزام
اللجنة العليا، التي كانت مسؤولة عن تنظيم كأس العالم
2022، بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم موظفيها، وتعزيز الإنتاجية، وتبسيط العمليات اليومية، إلى جانب استكشاف تطبيقات جديدة
للاستفادة من هذه التقنيات في تخطيط
وتنفيذ الفعاليات الرياضية والدولية.