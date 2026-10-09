جائزة الريادة في التحول بالذكاء الاصطناعي لجهة رياضية

حصلت اللجنة للمشاريع والإرث في دولة قطر على جائزة الريادة في التحول بالذكاء الاصطناعي، المقدمة من وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، تقديراً لجهودها في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ودمجها ضمن مختلف مجالات العمل المؤسسي.وسلم الجائزة السيد سامي محمد الشمري، الوكيل المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فيما تسلمتها نيابةً عن اللجنة العليا السيدة عائشة الكواري، المدير التنفيذي لتكنولوجيا المعلومات.ويعكس هذا التكريم اللجنة العليا، التي كانت مسؤولة عن تنظيم 2022، بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم موظفيها، وتعزيز الإنتاجية، وتبسيط العمليات اليومية، إلى جانب استكشاف تطبيقات للاستفادة من هذه التقنيات في وتنفيذ الفعاليات الرياضية والدولية.