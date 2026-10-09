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بمشاركة الرياضي والأنطوني: دورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة مباشرة على الجديد

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بمشاركة الرياضي والأنطوني: دورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة مباشرة على الجديد
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رياضة

2026-10-09 | 08:18
بمشاركة الرياضي والأنطوني: دورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة مباشرة على الجديد

حصلت قناة الجديد على الحقوق الحصرية للبث المباشر لدورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة

حصلت قناة الجديد على الحقوق الحصرية للبث المباشر لدورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة التي ينظمها نادي شباب الأهلي الإماراتي في الفترة من 15 إلى 21 الجاري في صالة الشيخ سعيد بن مكتوم.
وتقام الدورة برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، وتنظمها شركة Global Active Sports، وقد تم تقسيم الأندية الثمانية المشاركة إلى مجموعتين.
وتضم المجموعة الأولى، نادي شباب الأهلي المضيف بطل الإمارات 16 مرة، والأنطوني اللبناني، وشرطة حلب السوري، والقرين الكويتي.
أما المجموعة الثانية فتضم، الرياضي بطل آسيا وغرب آسيا ولبنان، والأهلي المصري بطل إفريقيا مرتين، وأنغاس الفيليبيني، والوصل بطل الامارات 8 مرات.
 

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مجلس دبي الرياضي

الاتحاد الإماراتي لكرة السلة

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