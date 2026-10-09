بمشاركة الرياضي والأنطوني: دورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة مباشرة على الجديد

حصلت على الحقوق الحصرية للبث المباشر لدورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة التي ينظمها نادي شباب الأهلي الإماراتي في الفترة من 15 إلى 21 الجاري في صالة الشيخ بن مكتوم.وتقام برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف الإماراتي لكرة السلة، وتنظمها شركة Global Active Sports، وقد تم تقسيم الأندية الثمانية المشاركة إلى مجموعتين.وتضم المجموعة الأولى، نادي شباب الأهلي المضيف بطل 16 مرة، والأنطوني اللبناني، وشرطة حلب السوري، والقرين .أما المجموعة الثانية فتضم، الرياضي بطل آسيا وغرب آسيا ولبنان، والأهلي المصري بطل إفريقيا مرتين، وأنغاس الفيليبيني، والوصل بطل 8 مرات.