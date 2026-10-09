بمشاركة الرياضي والأنطوني: البرنامج الكامل لدورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة مباشرة على الجديد

أذاعت اللجنة المنظمة لدورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة برنامج الدور الأول من

أذاعت اللجنة المنظمة لدورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة التي ينظمها نادي شباب الأهلي الإماراتي في الفترة من 15 إلى 21 الجاري في صالة الشيخ بن مكتوم في دبي برنامج الدور الأول من ، وتنقلها مباشرة، وجاء على الشكل التالي (المواعيد بتوقيت بيروت):



الخميس 15 تشرين الأول:

• شباب الأهلي (الامارات) × شرطة حلب (سوريا) 15.00

• الأنطوني (لبنان) × القرين (الكويت) 17.30 مباشر

• الرياضي (لبنان) × الوصل (الامارات) 20.15 مباشر



الجمعة 16 تشرين الأول:

• شباب الأهلي (الامارات) × القرين (الكويت) 15.00

• الأنطوني (لبنان) × شرطة حلب (سوريا) 17.30 مباشر

• الأهلي (مصر) × أنغاس (الفليبين) 20.15



السبت 17 تشرين الأول:

• الأهلي (مصر) × الوصل (الامارات) 17.30

• الرياضي (لبنان) × أنغاس (الفليبين) 20.15 مباشر



الأحد 18 تشرين الأول:

• شرطة حلب (سوريا) × القرين (الكويت) 13.00

• الأنطوني (لبنان) × شباب الأهلي (الامارات) 15.00 مباشر

• الرياضي (لبنان) × الأهلي (مصر) 17.30 مباشر

• أنغاس (الفليبين) × الوصل (الامارات) 20.15



الثلاثاء 20 تشرين الأول:

• نصف النهائي الأول 17.30

• نصف النهائي الثاني 20.15



الأربعاء 21 تشرين الأول:

• المركزان الثالث والرابع 17.30

• المباراة النهائية 20.15



وتقام الدورة برعاية مجلس دبي الرياضي، وتحت إشراف الإماراتي لكرة السلة، وتنظمها شركة Global Active Sports.