فيديو - ليفاندوفسكي يبدّل الكرة... ويرمي في البيسبول

Robert Lewandowski realizó el primer lanzamiento ceremonial previo al Juego 4 entre los Chicago White Sox y los Cleveland Guardians. 😅🇵🇱 https://t.co/09kSg9LgQO — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 9, 2026

ظهر البولندي ليفاندوفسكي في لقطة بعيدة عن ملاعب ، بعدما نفّذ الرمية الافتتاحيّة الشرفيّة قبل المباراة الرابعة بين شيكاغو وايت سوكس وكليفلاند غارديانز في الأدوار الإقصائيّة لدوري البيسبول الأميركي.وأقيمت المباراة في شيكاغو، ضمن سلسلة الدرجة الأميركية، حيث دخل مهاجم أرض الملعب قبل البداية وتولّى تنفيذ الرمية التقليدية أمام الجماهير.وحملت مشاركة ليفاندوفسكي طابعًا احتفاليًّا، في ظهور جمع بين نجم عالمي في كرة القدم وواحدة من أبرز مواجهات الأدوار الإقصائية في البيسبول الأميركي.وعلى الصعيد الرياضي، انتهت المباراة بفوز كليفلاند غارديانز على وايت سوكس (9-5)، ليعادل السلسلة (2-2) ويفرض مباراة خامسة حاسمة لتحديد المتأهل إلى نهائي الدوري الأميركي.وكان ليفاندوفسكي قد ظهر سابقًا في مناسبات رياضية مختلفة في ، إلّا أنّ مشاركته هذه جاءت هذه المرة من قلب أجواء الأدوار الإقصائية، وأمام جمهور شيكاغو مباشرة.