أخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
رادار الجديد
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
تغطيات خاصة
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026

فيديو - ليفاندوفسكي يبدّل الكرة... ويرمي في البيسبول

Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
فيديو - ليفاندوفسكي يبدّل الكرة... ويرمي في البيسبول
A-
A+

رياضة

2026-10-09 | 18:53
فيديو - ليفاندوفسكي يبدّل الكرة... ويرمي في البيسبول

نفّذ الرمية الافتتاحيّة الشرفيّة قبل المباراة الرابعة بين شيكاغو وايت سوكس وكليفلاند غارديانز

ظهر البولندي روبرت ليفاندوفسكي في لقطة بعيدة عن ملاعب كرة القدم، بعدما نفّذ الرمية الافتتاحيّة الشرفيّة قبل المباراة الرابعة بين شيكاغو وايت سوكس وكليفلاند غارديانز في الأدوار الإقصائيّة لدوري البيسبول الأميركي.
وأقيمت المباراة في شيكاغو، ضمن سلسلة دوري الدرجة الأميركية، حيث دخل مهاجم برشلونة أرض الملعب قبل البداية وتولّى تنفيذ الرمية التقليدية أمام الجماهير. 
وحملت مشاركة ليفاندوفسكي طابعًا احتفاليًّا، في ظهور جمع بين نجم عالمي في كرة القدم وواحدة من أبرز مواجهات الأدوار الإقصائية في البيسبول الأميركي.
وعلى الصعيد الرياضي، انتهت المباراة بفوز كليفلاند غارديانز على وايت سوكس  (9-5)، ليعادل السلسلة (2-2) ويفرض مباراة خامسة حاسمة لتحديد المتأهل إلى نهائي الدوري الأميركي. 
وكان ليفاندوفسكي قد ظهر سابقًا في مناسبات رياضية مختلفة في الولايات المتحدة، إلّا أنّ مشاركته هذه جاءت هذه المرة من قلب أجواء الأدوار الإقصائية، وأمام جمهور شيكاغو مباشرة.
 
 

مقالات ذات صلة

فيديو - توريس يخوض تجربة البيسبول
2026-08-05

فيديو - توريس يخوض تجربة البيسبول

(ففي بيروت.. السيارات مجددا تحت مرمى الصخور (فيديو)
2026-09-21
Play

(ففي بيروت.. السيارات مجددا تحت مرمى الصخور (فيديو)

فيديو – لحظات مرعبة عاشها حارس مرمى
2026-08-31

فيديو – لحظات مرعبة عاشها حارس مرمى

فيديو - دي بول يستفز ليفاندوفسكي بألقابه
2026-09-10

فيديو - دي بول يستفز ليفاندوفسكي بألقابه

فيديو - ليفاندوفسكي يبدّل الكرة... ويرمي في البيسبول

رياضة

كرة القدم

روبرت ليفاندوفسكي

شيكاغو وايت سوكس

كليفلاند غارديانز

العودة الى الأعلى
Aljadeed
جائزة الريادة في التحول بالذكاء الاصطناعي لجهة رياضية
إصابة خارج الملاعب لخمسة لاعبين من فريق واحد

اقرأ ايضا في رياضة

فيديو - مشجّع يستفز تشاكا... واللاعب يردّ
18:58

فيديو - مشجّع يستفز تشاكا... واللاعب يردّ

دخل السويسري غرانيت تشاكا، قائد سندرلاند، في مشادة حادّة مع أحد المشجّعين

18:58

فيديو - مشجّع يستفز تشاكا... واللاعب يردّ

دخل السويسري غرانيت تشاكا، قائد سندرلاند، في مشادة حادّة مع أحد المشجّعين

فيديو - دفعة قوية تُسقط حارس فلامنغو خلف اللوحات الإعلانية
18:55

فيديو - دفعة قوية تُسقط حارس فلامنغو خلف اللوحات الإعلانية

دفع ويليان أراو، لاعب سانتوس، الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي خلال صراع على الكرة

18:55

فيديو - دفعة قوية تُسقط حارس فلامنغو خلف اللوحات الإعلانية

دفع ويليان أراو، لاعب سانتوس، الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي خلال صراع على الكرة

بمشاركة الرياضي والأنطوني: البرنامج الكامل لدورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة مباشرة على الجديد
18:50

بمشاركة الرياضي والأنطوني: البرنامج الكامل لدورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة مباشرة على الجديد

أذاعت اللجنة المنظمة لدورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة برنامج الدور الأول من الدورة

18:50

بمشاركة الرياضي والأنطوني: البرنامج الكامل لدورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة مباشرة على الجديد

أذاعت اللجنة المنظمة لدورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة برنامج الدور الأول من الدورة

اخترنا لكم
فيديو - مشجّع يستفز تشاكا... واللاعب يردّ
18:58
فيديو - دفعة قوية تُسقط حارس فلامنغو خلف اللوحات الإعلانية
18:55
بمشاركة الرياضي والأنطوني: البرنامج الكامل لدورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة مباشرة على الجديد
18:50
بمشاركة الرياضي والأنطوني: دورة شباب الأهلي الدولية لكرة السلة مباشرة على الجديد
08:18

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا.اضغط هنا
أوافق
أخبار
موقع البرامج
جدول
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
أخبار لبنان
الشرق الأوسط و العالم
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2026