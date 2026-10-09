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فيديو - دفعة قوية تُسقط حارس فلامنغو خلف اللوحات الإعلانية

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فيديو - دفعة قوية تُسقط حارس فلامنغو خلف اللوحات الإعلانية
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رياضة

2026-10-09 | 18:55
فيديو - دفعة قوية تُسقط حارس فلامنغو خلف اللوحات الإعلانية

دفع ويليان أراو، لاعب سانتوس، الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي خلال صراع على الكرة

شهدت مواجهة سانتوس وفلامنغو، التي انتهت بالتعادل (2-2) ضمن الجولة الـ29 من الدوري البرازيلي، لقطة طريفة وقوية في الوقت نفسه، بعدما دفع ويليان أراو، لاعب سانتوس، الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي خلال صراع على الكرة، ليفقد الأخير توازنه ويسقط خلف اللوحات الإعلانية المحيطة بأرض الملعب.
وجاءت الواقعة عندما كان فلامنغو متقدّمًا بهدفين دون ردّ على ملعب فيلا بيلميرو، قبل أن يحتك أراو، اللاعب السابق في صفوف فلامنغو، بروسي قرب خط الملعب، ما أدّى إلى سقوط الحارس خارج أرضية الميدان وفوق اللوحات.
وواصل روسي المباراة بصورة طبيعية بعد اللقطة، فيما شهد اللقاء أجواء مشحونة وقرارات تحكيمية عدة أثارت اعتراضات لاعبي الفريقين.
وكان فلامنغو قد تقدم بهدفين في الشوط الأول، قبل أن يعود سانتوس في الشوط الثاني عن طريق نيمار، الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل.
وشهدت المباراة أيضًا طرد جورجينيو من فلامنغو بعد مراجعة إحدى الحالات عبر تقنية الفيديو، في مواجهة اتّسمت بالكثير من التوتّر حتّى صافرة النهاية.
 

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رياضة

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سانتوس

فلامنغو

ويليان أراو

أغوستين روسي

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