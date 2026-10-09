فيديو - دفعة قوية تُسقط حارس فلامنغو خلف اللوحات الإعلانية

🇧🇷 Willian Arao empujó a Agustín Rossi y lo tiró ATRÁS DE LOS CARTELES JKSAFJASFJAJASJ https://t.co/IQwL0EnelX — 🦵💥 MEJORES PATADAS ⚽️💀 (@mejorespatadas1) October 9, 2026

شهدت مواجهة سانتوس وفلامنغو، التي انتهت بالتعادل (2-2) ضمن الجولة الـ29 من الدوري البرازيلي، لقطة طريفة وقوية في الوقت نفسه، بعدما دفع أراو، لاعب سانتوس، الحارس الأرجنتيني أغوستين روسي خلال صراع على ، ليفقد الأخير توازنه ويسقط خلف اللوحات الإعلانية المحيطة بأرض الملعب.وجاءت الواقعة عندما كان فلامنغو متقدّمًا بهدفين دون ردّ على ملعب بيلميرو، قبل أن يحتك أراو، اللاعب السابق في صفوف فلامنغو، بروسي قرب خط الملعب، ما أدّى إلى سقوط الحارس خارج أرضية وفوق اللوحات.وواصل روسي المباراة بصورة طبيعية بعد اللقطة، فيما شهد اللقاء أجواء مشحونة وقرارات تحكيمية عدة أثارت اعتراضات لاعبي الفريقين.وكان فلامنغو قد تقدم بهدفين في الشوط الأول، قبل أن يعود سانتوس في الشوط الثاني عن طريق ، الذي سجل هدفين من ركلتي جزاء، لينتهي اللقاء بالتعادل.وشهدت المباراة أيضًا طرد جورجينيو من فلامنغو بعد مراجعة إحدى الحالات عبر تقنية الفيديو، في مواجهة اتّسمت بالكثير من التوتّر حتّى صافرة النهاية.